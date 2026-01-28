Relanzan esta popular red social en España: hay algo de ella que la hace muy diferente a todas las demás

Hace no mucho tiempo, una red social se convirtió en protagonista en todo el mundo y, en concreto, en España. Nos mandaba una notificación para que dejáramos lo que estábamos haciendo en ese momento, teniendo que sacar el teléfono móvil y fotografiar el lugar en el que nos encontrábamos.

Y no se hizo popular hace muchísimo tiempo. Fue en 2022. BeReal formaba parte del día a día de millones de personas. Una red social que mezclaba cosas de TikTok y de Instagram para conectar, casi sin filtros y de una forma muy distinta al resto, a todo el mundo.

Cuatro años después, como en todos los éxitos masivos, con un 300% de nuevos usuarios semanas después de su lanzamiento, la moda fue pasando. Pero ahora busca hacerse fuerte de nuevo en España y por un motivo muy concreto.

Quiere 'ser real' en España

Los amantes y seguidores de BeReal están de suerte. La plataforma ha anunciado su relanzamiento en España y lo ha hecho con el nombramiento de Patricia Ramírez Llopis como nueva directora general de BeReal en España.

La red social arranca una nueva e innovadora etapa en el mercado español, con un movimiento que marca un verdadero punto de inflexión. En concreto, según se desprende de su comunicado público, busca profesionalizar su presencia en España y establecer alianzas locales que conecten con los valores de la Generación Z.

El nombramiento de Patricia Ramírez Llopis no se hace porque sí. Tiene más de 12 años de experiencia en gigantes tecnológicos como TikTok, Microsoft y Xiaomi y, ahora, busca una escalada del negocio de BeReal en el mercado español.

Una apuesta inteligente y no por la IA

Ya sabemos quién estará al frente de este nuevo impulso de la popular red social, pero habrá quien se pregunta sobre lo que la hace diferente y es una apuesta muy, pero que muy, inteligente.

Su propuesta diferencial se basa en la autenticidad, la relevancia y el bienestar digital. Algo que, en otras redes, brilla por su ausencia, como hemos visto con el caso de la red social X y su IA Grok en las últimas semanas.

BeReal es la única red social que no permite imágenes que sean creadas por IA y busca ofrecer un uso consciente de la tecnología, con relaciones mucho más saludables de lo que suele ser habitual.

Entre sus principales características, destaca las facilidades para que los usuarios puedan compartir sus momentos:

La aplicación invita a los usuarios a compartir un único momento real al día.

Sin filtros.

Sin presión social.

Fomentando así la confianza, la pertenencia y la conexión real entre amigos.

"BeReal no compite por atención, sino por relevancia. Con este relanzamiento, queremos que España sea el motor de un cambio hacia un uso más consciente de la tecnología. Queremos ser el espacio donde la Generación Z se sienta representada, segura y libre de filtros", asegura Patricia Ramírez.

La nueva directora general de BeReal defiende que el foco de la plataforma está en "fomentar un uso consciente, que cuide la salud mental y permita compartir momentos reales sin presión social". "España es un mercado clave para impulsar este movimiento basado en la honestidad, la conexión genuina y la confianza, y estoy muy ilusionada por liderar esta etapa de relanzamiento y crecimiento", ha añadido.