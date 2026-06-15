Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, condenado a cuatro años de cárcel por violación

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable por los dos de los cargos de violación que recaían sobre él. Así se ha conocido tras la sentencia leída este lunes por la sala 250 del Tribunal de Oslo.

Los tres jueces de la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo lo absolvieron de otros dos cargos de violación, pero lo declararon culpable de muchos de los otros delitos de los que había sido acusado como abusos sexuales, acoso y delitos relacionados con las drogas.

Según informa la BBC, Høiby no ha estado este lunes presente en el tribunal para escuchar el veredicto, sino que ha conocido la sentencia a través de una videoconferencia.

El hijo de la princesa heredera fue juzgado por 40 delitos, entre ellos cuatro violaciones. Sin embargo, se declaró culpable solo de cargos menores, negando los más graves. De hecho, antes de conocerse la sentencia de este lunes la Fiscalía pedía para él siete años y siete meses de prisión, mientras que el acusado aceptaba año y medio de cárcel y pueden apelar el veredicto.