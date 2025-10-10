Melania Trump y una imagen para la historia por su anuncio de acuerdo con Rusia

Melania Trump es mucho más que la esposa del 'omnipresente' Donald Trump. La primera dama de EEUU ha sido protagonista en las últimas fechas y horas, mientras su marido lograba su ansiado plan de paz para Gaza... aunque no el deseado Nobel de la Paz. Un tanto ajena a estos movimientos, Melania ha jugado un papel clave en otro asunto, el retorno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia desde el comienzo de su invasión.

Este viernes, la primera dama ha anunciado un acuerdo con Rusia y Ucrania para la "reunificación" con sus familias de ocho niños "separados". Este logro se ha alcanzado por medio de un contacto que la propia Melania Trump abrió con Vladimir Putin desde la cumbre bilateral de Alaska en agosto.

Entonces, Melania solicitó por carta al líder ruso algún "gesto" que ha ido fraguando tras múltiples contactos entre los dos países, "todos de buena fe" e independientes a las declaraciones, amenazas o promesas del 47º presidente de EEUU en relación a la guerra de Ucrania.

"Cuando el presidente Putin recibió mi carta el pasado agosto respondió por escrito mostrando disposición de entablar un diálogo directo conmigo y detallando información sobre los niños ucranianos que residen en Rusia. Desde entonces, el presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños", aseguró.

La 'agente Melania', como cariñosamente se le denomina en Ucrania por sus movimientos en favor de la paz y de los niños, ha llamado mucho la atención en su comparecencia.

Ha sido ella misma quien lo ha hecho público y, esto es precisamente lo que más ha llamado la atención. Porque Melania Trump ha comparecido en la Casa Blanca, utilizando un atril con el sello presidencial pero sin la presencia del presidente, algo que no se había visto hasta ahora.