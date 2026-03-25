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Miley Cyrus responde a los rumores de romance con el 'chico Disney' Dylan Sprouse durante 'Hannah Montana'
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Miley Cyrus responde a los rumores de romance con el 'chico Disney' Dylan Sprouse durante 'Hannah Montana'

El actor, protagonizaba varias ficciones de Disney Channel junto a su hermano gemelo Cole Sprouse, como 'Hotel, dulce, hotel'.

Marina Prats
Marina Prats
Miley Cyrus y Dylan Sprouse en dos imágenes de archivo.
Miley Cyrus y Dylan Sprouse en dos imágenes de archivo.Getty Images

Hannah Montana está de vuelta. El especial 20º aniversario de la icónica serie de Disney Channel ya está disponible en Disney + y ha dejado momentos que quedarán para el recuerdo de sus fans. La artista ha reinterpretado canciones clásicas como Best of both worlds o This is the life, ha recordado algunos de sus looks más icónicos e incluso ha contado con cameos como el de Selena Gomez o Chappell Roan.

De ahí que en esta presentación, Cyrus no haya dudado en responder a algunos de los rumores que más se extendieron durante su época protagonizando la serie de Disney Channel, la de su relación con otro "chico Disney" de la factoría: Dylan Sprouse.

Entonces, Cyrus y Sprouse eran dos de los rostros más conocidos de Disney Channel. Ella, gracias a Hannah Montana, y él gracias a Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody, que protagonizaba junto a su hermano gemelo Cole Spourse.

"Dylan era mi novio, era el más dulce. Era guapísimo. Quizás era un rumor, pero es verdad, está confirmado", ha revelado Cyrus. "Su padre nos llevaba a comer sushi. Era un dos por uno, como si trajeran al hermano. Él fue uno de mis amores platónicos más significativos de aquella época", ha recordado. Ambos tenían en 2008, 16 años.

Durante su época en Disney, las especulaciones sobre la relación que mantenía Cyrus, que actualmente está comprometida con el músico Maxx Morando, con el joven actor eran un continuo, al igual que posteriormente el supuesto triángulo amoroso que se habría formado entre ella Selena Gomez y Nick Jonas. Incluso esto incrementó los rumores de mala relación entre Cyrus y Gómez. 

Nada más lejos de la realidad, la propia Selena ha aparecido en este reencuentro para agradecerle lo que ha hecho por el resto de artistas Disney que vinieron después. La cantante y actriz charló con Cyrus y dejó claro que Hannah Montana era "su vida". "Creaste cultura", celebró Gomez.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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