Miley Cyrus responde a los rumores de romance con el 'chico Disney' Dylan Sprouse durante 'Hannah Montana'

Hannah Montana está de vuelta. El especial 20º aniversario de la icónica serie de Disney Channel ya está disponible en Disney + y ha dejado momentos que quedarán para el recuerdo de sus fans. La artista ha reinterpretado canciones clásicas como Best of both worlds o This is the life, ha recordado algunos de sus looks más icónicos e incluso ha contado con cameos como el de Selena Gomez o Chappell Roan.

De ahí que en esta presentación, Cyrus no haya dudado en responder a algunos de los rumores que más se extendieron durante su época protagonizando la serie de Disney Channel, la de su relación con otro "chico Disney" de la factoría: Dylan Sprouse.

Entonces, Cyrus y Sprouse eran dos de los rostros más conocidos de Disney Channel. Ella, gracias a Hannah Montana, y él gracias a Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody, que protagonizaba junto a su hermano gemelo Cole Spourse.

"Dylan era mi novio, era el más dulce. Era guapísimo. Quizás era un rumor, pero es verdad, está confirmado", ha revelado Cyrus. "Su padre nos llevaba a comer sushi. Era un dos por uno, como si trajeran al hermano. Él fue uno de mis amores platónicos más significativos de aquella época", ha recordado. Ambos tenían en 2008, 16 años.

Durante su época en Disney, las especulaciones sobre la relación que mantenía Cyrus, que actualmente está comprometida con el músico Maxx Morando, con el joven actor eran un continuo, al igual que posteriormente el supuesto triángulo amoroso que se habría formado entre ella Selena Gomez y Nick Jonas. Incluso esto incrementó los rumores de mala relación entre Cyrus y Gómez.

Nada más lejos de la realidad, la propia Selena ha aparecido en este reencuentro para agradecerle lo que ha hecho por el resto de artistas Disney que vinieron después. La cantante y actriz charló con Cyrus y dejó claro que Hannah Montana era "su vida". "Creaste cultura", celebró Gomez.