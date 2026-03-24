De los guiños a los fans al cameo de Selena Gomez: el reencuentro de Hannah Montana con Miley Cyrus como protagonista

Los fans de Hannah Montana están esta semana de celebración ya que el reparto de la serie, con Miley Cyrus a la cabeza, se ha reencontrado para celebrar el 20º aniversario de la mítica producción adolescente que conquistó a millones de personas.

El especial del reencuentro ya está disponible en Disney+ y la propia Cyrus, con melena rubia incluida, lo dio todo en la noche del lunes en el estreno exclusivo del especial en Los Angeles.

"Todo en mi vida es tan maravilloso porque Disney me dio una oportunidad", aseguró Cyrus durante la presentación del especial, donde el equipo no se deja nada en el tintero. A pesar de que solo ha salido hace unas horas, los fans de la artista ya han destacado algunos de los mejores momentos del reencuentro, entre los que por supuesto están las actuaciones musicales.

Metiéndose en la piel de Hannah Montana interpretó The Best Of Both Worlds, haciendo un guiño a todos los fans de la serie saliendo al escenario a través de la mítica trampilla. Tampoco faltó This Is The Life, con la cantante enfundada en un largo vestido de lentejuelas.

Además, Cyrus no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer otro guiño icónico a los fans de la serie, cerrando la puerta de la misma forma que hace 16 años. El fotograma de la serie original no fue solo una escena emocional para los seguidores de Hannah Montana, sino que también se ha convertido en un meme.

De los cameos de Selena Gomez y Chappell Roan a las palabras de Cyrus sobre Taylor Swift

Además de lanzar a la fama a Miley Cyrus, Hannah Montana también fue la puerta de entrada para numerosos rostros que ahora triunfan en el mundo del entretenimiento. Una de ellas, otra chica Disney, Selena Gomez, que no perdió la oportunidad de participar en el especial.

La cantante y actriz charló con Cyrus y dejó claro que Hannah Montana era "su vida". "Creaste cultura", celebró Gomez.

Chappell Roan, una de las grandes estrellas del pop del momento, también quiso estar en el aniversario para dar las gracias a Cyrus por lo que supuso para las mujeres en la industria musical. "Caminaste para que yo pudiera correr. Puedo ir a una alfombra roja desnuda porque recibiste muchas críticas. No tengo que lidiar tanto con ello porque el mundo la tomó contigo", reflexionó la cantante.

Cyrus también ha recordado durante este reencuentro la participación de Taylor Swift en la película de Hannah Montana cuando estaba arrancando su carrera. "Estaban buscando a alguien que quisiera actuar en un granero. Las dos actuamos en el granero", comentó Cyrus, que explica que la propia Swift escribió la canción que cierra la cinta y que es "un hit que se ha mantenido en el tiempo".