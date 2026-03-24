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De los guiños a los fans al cameo de Selena Gomez: el reencuentro de Hannah Montana con Miley Cyrus como protagonista
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De los guiños a los fans al cameo de Selena Gomez: el reencuentro de Hannah Montana con Miley Cyrus como protagonista

La artista y sus compañeros de reparto presentaron el especial este lunes en Los Angeles. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Miley Cyrus, en el especial por el 20º aniversario de 'Hannah Montana'
Miley Cyrus, en el especial por el 20º aniversario de 'Hannah Montana'Michael Buckner/Getty Images

Los fans de Hannah Montana están esta semana de celebración ya que el reparto de la serie, con Miley Cyrus a la cabeza, se ha reencontrado para celebrar el 20º aniversario de la mítica producción adolescente que conquistó a millones de personas. 

El especial del reencuentro ya está disponible en Disney+ y la propia Cyrus, con melena rubia incluida, lo dio todo en la noche del lunes en el estreno exclusivo del especial en Los Angeles. 

"Todo en mi vida es tan maravilloso porque Disney me dio una oportunidad", aseguró Cyrus durante la presentación del especial, donde el equipo no se deja nada en el tintero. A pesar de que solo ha salido hace unas horas, los fans de la artista ya han destacado algunos de los mejores momentos del reencuentro, entre los que por supuesto están las actuaciones musicales. 

Metiéndose en la piel de Hannah Montana interpretó The Best Of Both Worlds, haciendo un guiño a todos los fans de la serie saliendo al escenario a través de la mítica trampilla. Tampoco faltó This Is The Life, con la cantante enfundada en un largo vestido de lentejuelas. 

Además, Cyrus no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer otro guiño icónico a los fans de la serie, cerrando la puerta de la misma forma que hace 16 años. El fotograma de la serie original no fue solo una escena emocional para los seguidores de Hannah Montana, sino que también se ha convertido en un meme. 

De los cameos de Selena Gomez y Chappell Roan a las palabras de Cyrus sobre Taylor Swift

Además de lanzar a la fama a Miley Cyrus, Hannah Montana también fue la puerta de entrada para numerosos rostros que ahora triunfan en el mundo del entretenimiento. Una de ellas, otra chica Disney, Selena Gomez, que no perdió la oportunidad de participar en el especial. 

La cantante y actriz charló con Cyrus y dejó claro que Hannah Montana era "su vida". "Creaste cultura", celebró Gomez. 

Chappell Roan, una de las grandes estrellas del pop del momento, también quiso estar en el aniversario para dar las gracias a Cyrus por lo que supuso para las mujeres en la industria musical. "Caminaste para que yo pudiera correr. Puedo ir a una alfombra roja desnuda porque recibiste muchas críticas. No tengo que lidiar tanto con ello porque el mundo la tomó contigo", reflexionó la cantante. 

Cyrus también ha recordado durante este reencuentro la participación de Taylor Swift en la película de Hannah Montana cuando estaba arrancando su carrera. "Estaban buscando a alguien que quisiera actuar en un granero. Las dos actuamos en el granero", comentó Cyrus, que explica que la propia Swift escribió la canción que cierra la cinta y que es "un hit que se ha mantenido en el tiempo".

Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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