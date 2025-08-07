Muere a los 84 años Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt: "No estábamos preparados para que te fueras"

La familia de Brad Pitt ha sufrido un duro golpe. La madre del actor Jane Etta Pitt ha fallecido a los 84 años, tal y como ha informado el medio estadounidense TMZ. Según la revista, la mujer, que trabajó como orientadora escolar, falleció hace unos días y la noticia se conoció después de que una de sus nietas escribiera en Instagram una emotiva despedida para su abuela.

"Si conocías a la abuela, sabías que tenía el corazón más grande. Ella se preocupaba profundamente por todos y todo, sin hacer preguntas", ha escrito Sydney Pitt, sobrina del actor e hija de su hermano menor, Doug Pitt.

"Mi querida abuela, Jane Etta, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que por fin eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo nos lo hace un poco más fácil", ha añadido. Doug, Brad y su hermana Julie crecieron en Springfield, Missouri, bajo el cuidado de sus padres, Jane y William Pitt, quien fue propietario de una empresa de camiones.

"Ella me enseñó a pintar, cómo ser fuerte, cómo liderar con bondad, amar a Jesús a través de todo, y a encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Ella inventó los juegos más tontos sólo para hacernos reír, y creyó en la justicia, en poner a los demás primero y hacer el bien simplemente porque era lo correcto", ha concluido.

El intérprete mantenía una relación muy cercana con su madre, especialmente durante su matrimonio con Angelina Jolie, cuando tanto ella como su padre William, acompañaban a la pareja a diversos eventos, incluso acudió en más de una ocasión a la gala de los Oscar junto a su hijo.