Muere Alex Bueno, ícono del merengue y la bachata, a los 62 años

El mundo de la bachata y el merengue se viste hoy de luto. El cantante y guitarrista dominicano Alex Bueno (cuyo nombre real era Alejandro Wigberto Bueno López) ha fallecido este jueves a los 62 años tras sufrir algunas complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que sufría, el cual se le detectó el año pasado, según ha podido confirmar su equipo a través de las redes sociales.

"Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de Nueva York, a las 09:43 de la mañana. Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical", han lamentado.

El artista, ícono de la bachata y el merengue, nos ha abandonado dejándonos éxitos como 'Jardín Prohibido', 'Con el alma desnuda', 'Busca un confidente' o 'Que vuelva', los cuales han conseguido cosechar millones de visitas. Su batalla contra el cáncer comenzó en 2025, momento en el que fue diagnosticado con un pequeño tumor cerebral.

Tras conocer su estado, fue trasladado hasta Estados Unidos, donde fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión. Los especialistas le detectaron células cancerígenas en el tumor, lo que le obligó a iniciar un tratamiento preventivo que llevó a cabo sin secuelas neurológicas.

Sin embargo, durante unos estudios de seguimiento, se le volvieron a detectar más células cancerígenas en otras partes de su organismo. Su evolución fue positiva, tal y como recoge EFE, hasta hace tres semanas, momento en el que comenzó su deterioro físico y se complicó su cuadro clínico.

El equipo del artista da las gracias por el apoyo y pide respeto en estos momentos tan "difíciles"

Desde el equipo han agradecido todas las muestras de apoyo recibidas y han querido pedir respeto, comprensión y privacidad ante estos momentos tan "duros" para su familia y seres queridos. "Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor. Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad", han expresado en el comunicado.