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El misterioso movimiento de Vinícius en Instagram que ha disparado todas las especulaciones en pleno culebrón con el Real Madrid
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El misterioso movimiento de Vinícius en Instagram que ha disparado todas las especulaciones en pleno culebrón con el Real Madrid

El delantero brasileño ha vaciado su cuenta: sin fotografías y sin imagen de perfil, justo cuando su renovación con el club blanco sigue sin resolverse. Nadie ha explicado todavía qué ha ocurrido.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Vinicius Jr. en un partido con el Real Madrid esta campaña
Vinicius Jr. en un partido con el Real Madrid esta campañaGuillermo Martinez vía getty images

Hay gestos que, en pleno mercado de fichajes, tardan apenas unos minutos en convertirse en noticia. Y más si el protagonista es Vinícius Júnior.

Este miércoles, los seguidores del delantero brasileño se encontraron con una imagen tan llamativa como inesperada: su cuenta de Instagram había desaparecido prácticamente por completo. Ni una sola fotografía, ningún recuerdo de sus temporadas en el Real Madrid, ninguna publicación personal y ni siquiera la habitual imagen de perfil.

Una limpieza absoluta que ha desatado las especulaciones en redes sociales. La gran pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado?

Llega en plena negociación con el Real Madrid

El movimiento no se produce en cualquier momento.

Vinícius acaba de reincorporarse a los entrenamientos del Real Madrid tras disputar el Mundial 2026 con la selección brasileña y lo hace mientras continúa abierto uno de los grandes asuntos del verano en el club blanco: su renovación.

El atacante tiene contrato hasta junio de 2027, pero desde hace semanas se negocia una posible ampliación de su vínculo con el Madrid. Mientras tanto, diferentes informaciones han situado al Arsenal como uno de los clubes que siguen muy de cerca la situación del futbolista.

En ese contexto, cualquier detalle adquiere una dimensión mucho mayor. Y vaciar por completo una cuenta de Instagram con millones de seguidores no pasa precisamente desapercibido.

¿Decisión personal o problema técnico?

Por el momento, ni Vinícius ni las personas de su entorno han ofrecido ninguna explicación sobre lo sucedido.

No se sabe si el jugador ha decidido eliminar voluntariamente todas sus publicaciones, si está preparando un cambio de imagen en sus redes sociales o si, por el contrario, podría tratarse de un problema técnico o incluso de un posible acceso no autorizado a la cuenta.

Ese silencio ha alimentado todavía más las teorías entre los aficionados, que durante toda la mañana han convertido el asunto en uno de los temas más comentados.

Lo llamativo es que el resto de su actividad digital no parece haberse visto afectada.

Su perfil en X (antes Twitter) continúa funcionando con normalidad y no presenta cambios relevantes, lo que hace que el misterio se concentre únicamente en Instagram.

Por ahora, la única certeza es que la cuenta de Vinícius ha desaparecido prácticamente de un plumazo justo en uno de los momentos más delicados de su futuro deportivo.

Y hasta que el brasileño o su entorno aclaren qué hay detrás de ese inesperado apagón digital, la pregunta seguirá flotando entre los aficionados madridistas: ¿simple casualidad... o el primer movimiento de algo mucho más importante?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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