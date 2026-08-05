El misterioso movimiento de Vinícius en Instagram que ha disparado todas las especulaciones en pleno culebrón con el Real Madrid

Vinicius Jr. en un partido con el Real Madrid esta campaña

Hay gestos que, en pleno mercado de fichajes, tardan apenas unos minutos en convertirse en noticia. Y más si el protagonista es Vinícius Júnior.

Este miércoles, los seguidores del delantero brasileño se encontraron con una imagen tan llamativa como inesperada: su cuenta de Instagram había desaparecido prácticamente por completo. Ni una sola fotografía, ningún recuerdo de sus temporadas en el Real Madrid, ninguna publicación personal y ni siquiera la habitual imagen de perfil.

Una limpieza absoluta que ha desatado las especulaciones en redes sociales. La gran pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado?

Llega en plena negociación con el Real Madrid

El movimiento no se produce en cualquier momento.

Vinícius acaba de reincorporarse a los entrenamientos del Real Madrid tras disputar el Mundial 2026 con la selección brasileña y lo hace mientras continúa abierto uno de los grandes asuntos del verano en el club blanco: su renovación.

El atacante tiene contrato hasta junio de 2027, pero desde hace semanas se negocia una posible ampliación de su vínculo con el Madrid. Mientras tanto, diferentes informaciones han situado al Arsenal como uno de los clubes que siguen muy de cerca la situación del futbolista.

En ese contexto, cualquier detalle adquiere una dimensión mucho mayor. Y vaciar por completo una cuenta de Instagram con millones de seguidores no pasa precisamente desapercibido.

¿Decisión personal o problema técnico?

Por el momento, ni Vinícius ni las personas de su entorno han ofrecido ninguna explicación sobre lo sucedido.

No se sabe si el jugador ha decidido eliminar voluntariamente todas sus publicaciones, si está preparando un cambio de imagen en sus redes sociales o si, por el contrario, podría tratarse de un problema técnico o incluso de un posible acceso no autorizado a la cuenta.

Ese silencio ha alimentado todavía más las teorías entre los aficionados, que durante toda la mañana han convertido el asunto en uno de los temas más comentados.

Lo llamativo es que el resto de su actividad digital no parece haberse visto afectada.

Su perfil en X (antes Twitter) continúa funcionando con normalidad y no presenta cambios relevantes, lo que hace que el misterio se concentre únicamente en Instagram.

Por ahora, la única certeza es que la cuenta de Vinícius ha desaparecido prácticamente de un plumazo justo en uno de los momentos más delicados de su futuro deportivo.

Y hasta que el brasileño o su entorno aclaren qué hay detrás de ese inesperado apagón digital, la pregunta seguirá flotando entre los aficionados madridistas: ¿simple casualidad... o el primer movimiento de algo mucho más importante?