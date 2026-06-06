Un español entra en el aeropuerto más pequeño de China y alucina por lo mucho que quieren optimizar la productividad

El usuario español de TikTok Óscar (@Joscar79) ha viajado a China y ha enseñado cómo de optimizado está uno de los aeropuertos más pequeños de Shanghái (China): el aeropuerto de Hongqiao.

"Estamos a punto de salir, hemos llegado a la zona de las puertas de embarque. Aquí hay justo una sala con cuatro puertas de embarque y quiero compartir con vosotros cómo tienen preparada esta sala para seguir optimizando el tiempo al máximo, siempre pensando en la productividad", ha expresado al principio del vídeo.

Tal y como señala, en China siempre piensan en la productividad de la gente, "para que sigas trabajando, para que sigas produciendo, para que sigas conectado". Lo primero que le ha llamado la atención es la cantidad de espacio libre que existe "para poder sentarte con tranquilidad y no tener que estar luchando por alguno de los asientos", como suele pasar en España.

"Solo para cuatro puertas de embarque..."

Ha enseñado el amplio espacio y la disposición de las sillas, de las que hay de sobra para que todos puedan sentarse. "No solo eso, sino que tienen dos zonas para seguir trabajando, de forma que puedes conectarte con tu teléfono móvil, con tu tablet, con conexiones para que puedas cargar y seguir en tu día a día", ha relatado.

"No solamente queda la zona de descanso amplio, la zona de trabajo y ocio, sino que tienen un 7-Eleven, un minisupermercado con precios asequibles, con café desde dos euros aproximadamente y en el fondo tenemos agua filtrada, caliente o fría, ya sabéis que a los chinos les gusta mucho el agua caliente", ha afirmado mientras enseñaba todas las instalaciones.

Otra de las zonas que más le ha llamado la atención es una en la que hay una máquina para poder comprobar la presión arterial. "Y solo para cuatro puertas de embarque", ha recordado Óscar justo antes de embarcar en el avión.