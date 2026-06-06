Se fijan en el apellido de esta periodista que cubre la visita del papa León XIV: "Dichoso corporativismo"

La visita del papa León XIV a España es sin duda— a nivel informativo— uno de los eventos del año de nuestro país. Muestra de ello se puede observar no solo en el amplio despliegue de seguridad que ha llevado a cabo la administración y el Gobierno, sino también en la amplia cobertura periodística que los medios de comunicación están haciendo.

Una de las periodistas que ha podido cubrir este evento, de gran importancia para los comunicadores, ha sido Elisa Cardenal, quien ha informado en el canal 24 horas de la visita del religioso a nuestro país.

Su apellido no ha pasado desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes no han tardado en comentar esta llamativa casualidad con cierto humor. "Dichoso corporativismo", ha señalado en 'X' (antes conocido como Twitter).

Qué recorrido tiene previsto realizar el papa León XIV

El religioso, quien ha pasado su primer día de viaje en Madrid, tiene previsto visitar diferentes lugares: desde el Congreso de los Diputados hasta la Sagrada Familia. Durante su visita pasará por diferentes ciudades, como la capital—donde se encuentra actualmente—, Barcelona, Tenerife o Gran Canaria.

Algunos de los lugares más emblemáticos a los que se acercará durante su estancia en España, la cual se prolongará hasta el próximo 12 de junio de 2026, serán el Santiago Bernabéu, el Movistar Arena, el Congreso y el Senado, la Sagrada Familia y Montserrat o Las Raíces (un antiguo cuartel situado en La Laguna).

Toda la programación, novedades y formularios relacionados con la visita del papa León XIV a la capital, la cual durará hasta el 9 de junio, se encuentran en la página web de la archidiócesis de Madrid. Para más información te recomendamos acudir a la página oficial del Viaje apostólico del religioso en 'Con el papa'.