Adolescentes italianos descubren una casa romana de lujo de hace 1.800 años debajo del polideportivo de su instituto

Bajo el gimnasio de un instituto situado a pocos metros del Coliseo de Roma, un grupo de arqueólogos italianos han descubierto los restos de una lujosa vivienda romana construida hace unos 1.800 años. Todo comenzó gracias a las historias que circulaban entre los alumnos del Liceo Científico Cavour.

Algunos aseguraban haber encontrado pasillos ocultos y habitaciones subterráneas durante pequeñas exploraciones clandestinas bajo el edificio. Lejos de quedarse en una anécdota escolar, varios estudiantes decidieron avisar a una profesora, que terminó trasladando la información a las autoridades arqueológicas de la ciudad.

Las excavaciones arrancaron a principios de 2026 y confirmaron que aquellos túneles escondían parte de una antigua "domus", una residencia señorial romana del siglo II. El descubrimiento fue presentado públicamente a finales de mayo por la profesora Claudia Marino y el arqueólogo Filippo Coarelli, de la Universidad de Perugia, tal y como recogen desde la prensa local.

La escuela se levanta sobre un edificio del siglo XIX que antiguamente perteneció a una congregación misionera católica. Ya durante aquellas obras aparecieron restos arqueológicos, aunque nunca se llegó a estudiar completamente el subsuelo de la zona. El barrio tiene un enorme valor histórico: en la antigua Roma vivieron allí figuras como Cicerón, Pompeyo y Octaviano, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto.

Los expertos creen que la casa pudo pertenecer a la familia Umbrius, gracias a una inscripción encontrada en excavaciones antiguas. Aunque se sabe poco sobre este linaje, se piensa que procedía de Samnio, una región del centro-sur de Italia cercana a Pompeya.

El objetivo es abrir el yacimiento al público lo antes posible

Los arqueólogos encontraron frescos con motivos florales y figurativos, techos con estucos ornamentales y un mosaico realizado con grandes piezas irregulares, un estilo asociado a las familias adineradas de la época romana.

Entre los restos antiguos también aparecieron huellas mucho más recientes: grafitis dejados durante el siglo XX por estudiantes, visitantes y curiosos que se aventuraron en los pasadizos antes de que el lugar fuese investigado oficialmente.

Por ahora, solo una parte de la vivienda ha sido excavada. Los especialistas creen que la antigua casa continúa más allá de los límites del instituto y no descartan nuevas campañas arqueológicas en el futuro.

La intención de las autoridades y del centro educativo es abrir el yacimiento al público cuando sea posible. Incluso se estudia que sean los propios estudiantes quienes actúen como guías para enseñar una de las sorpresas arqueológicas más inesperadas halladas en pleno corazón de Roma.