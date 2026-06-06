Jaron Lanier, experto en informática, lanza un aviso a Silicon Valley: "Si creas a Dios pero te apropias de Dios, te conviertes en el dictador"

Para muchos tecnólogos la inteligencia artificial es un paso más de la evolución humana. Grandes magnates como Sam Altman (Anthropic) o Elon Musk (X), sostienen que la humanidad podría trasnformarse a consecuencia del avance de la inteligencia artificial. Según The Guardian, otros tecnólogos de Silicon Valley incluso imaginan que la evolución natural continuará de forma digital, ya que "los cuerpos biológicos son poco adecuados para la expansión de la galaxia".

"Silicon Valley ha sido un espacio militantemente secular", asegura un pensador tecnológico, que prefiere mantenerse en el anonimato, en declaraciones al diario británico. "Creó un vacío existencial, un vacío que llenó a su imagen y semejanza". Para él, todas esas creencias son fuentes para dar sentido a sus vidas a través de "sueños transhumanos de ciencia ficción".

Por su parte, el ganador del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, hizo una contundente sentencia: "El puñado de personas que está desatando esta tecnología en el mundo se guían por una ideología de control (sobre la humanidad) y por la convicción de que las máquinas son uniformemente mejores que los humanos".

Dentro de Silicon Valley existen distintas visiones sobre el futuro de la humanidad, especialmente en relación con la tecnología avanzada y la inteligencia artificial. Algunos líderes, como Sam Altman y Larry Page, apoyan ideas más radicales como la fusión entre humanos y máquinas o incluso la "subida" de la mente humana a sistemas digitales, con el objetivo de trascender el cuerpo biológico.

"Si creas a Dios pero te apropias de Dios, te conviertes en dictador"

Esta narrativa de "sueños transhumanos" se justifica con la enorme acumulación de poder que poseen estos grandes magnates. Jaron Lanier, experto en informática y visionario tecnológico, asegura, en conversación con el medio de comunicación que "si creas a Dios pero te apropias de Dios, te conviertes en dictador".

Asimismo, desde el medio de comunicación critican la "absoluta indiferencia" que caracterizan estos tecnólogos sobre el resto de la humanidad y sobre lo que la IA podría deparar: "acabar con el trabajo humano, construir armas de destrucción masiva e incluso provocar la extinción humana".

Por todo esto, en la publicación, se plantea cómo debería intervenir la sociedad ante el auge de la inteligencia artificial y el transhumanismo, especialmente frente a la concentración de poder y los beneficios en manos de una élite tecnológica. Eso sí, es destacable la posición de resistencia de algunos sectores sociales, como los grupos religiosos, estudiantes y hasta ciudadanos que muestran día a día su desconfianza ante la IA.

Es necesario mencionar la posición pública que ha hecho en los últimos días el papa León XIV, en la que ha alertado de los peligros que supone esta tecnología para la raza humana. "Las obras maestras del genio humano amenazan con ser reducidas a un campo de entrenamiento para máquinas", aseguró hace unos días.