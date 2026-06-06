La vigilia de León XIV en la Plaza Lima y el auge de la religión entre los jóvenes: "La fe es lo más importante de mi vida"

"Los jóvenes que buscan algo más, en muchos casos han crecido sin una dimensión espiritual en sus vidas, se han dado cuenta de que tienen un vacío y les falta un sentido; y quizá mi visita les ayude a despertar algo que ni siquiera saben cómo definir", han sido las palabras que ha emitido el papa León XIV durante el vuelo que le ha dirigido a Madrid este sábado. La visita del pontífice ha cambiado el sentir y cada uno de los apéndices de la capital española.

La mitad de las calles del centro han estado cortadas durante todo el día, la carretera de la Castellana ha sido inutilizada por la visita papal, altavoces, pantallas y preparativos para los diferentes acontecimientos que tendrán lugar a lo largo del fin de semana se han convertido en protagonistas junto a los conciertos de Bad Bunny, la Feria del Libro y las elecciones del Real Madrid, en otras palabras: Madrid no descansa.

"Nunca he visto la Castellana tan vacía desde la pandemia", nos confiesa un taxista a El HuffPost que ha pasado el día cubriendo la llegada de León XIV. Las diferentes pruebas de sonido, comprobaciones técnicas y vehículos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han convertido desde el inicio de la jornada en la banda sonora de toda una ciudad que sabe su vida va a estar influenciada por la llegada del pontífice. Carteles, gente con pañuelos con el lema 'Alzad la mirada' —el eslogan escogido para la llegada del máximo representante del catolicismo— y un centro de la capital que ha modificado sus souvenirs para saciar a las decenas de miles de personas que han llegado por el acontecimiento de fuera de la ciudad.

Enrique Fernández, propietario y gestor de numerosas tiendas de la capital nos lo confirma en una visita por su tienda emblemática de Ópera, Madrid Souvenirs: "Cuando nos enteramos de un evento como la visita del papa primero vemos cómo podemos conseguir los permisos pertinentes. Fabricamos nuestros propios productos: imanes, camisetas, espejos, posavasos... No tenemos datos concretos, pero esperamos que sea mejor que un fin de semana normal".

La visita de León XIV por las diferentes entidades institucionales del país, así como a un centro de Cáritas para gente sin hogar, ha marcado la agenda de toda la ciudad este sábado. Sin embargo, la cita para la que muchos se han organizado para asistir es la vigilia de la Plaza Lima, próxima al estadio Santiago Bernabéu, del que el pontífice se ha reconocido como fiel seguidor del Real Madrid. Su llegada, pese a las palabras emitidas en el avión rumbo a la ciudad, coincide con el auge de la religión y la fe entre la juventud en los últimos años. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 2002 hasta un 30% de los jóvenes de hasta 29 años se identificaban como católicos y según el último barómetro en 2025 lo hacían un 15%. Lo curioso es que en 2009 sólo era de un 9%.

"Esta es la juventud del papa", ha sido el cántico con el que se ha recibido a León XIV a lo largo de sus diferentes encuentros por la capital. Especialmente en la llegada a la Plaza Lima, donde el pontífice se ha mostrado especialmente emocionado y del que el arzobispo y cardenal de Madrid, José Cobo, se ha apropiado del mítico lema de la ciudad 'de Madrid al cielo'.

Entre las avenidas colindantes a la plaza madrileña, instantes antes, miles de jóvenes que portaban pañuelos católicos, rosarios y banderas rojigualdas transitaban en dirección a su encuentro con León XIV. Muchos de ellos incluso iban corriendo para conseguir el mejor asiento posible para ver el acontecimiento y "conseguir la bendición". "Creo que los jóvenes estamos un poco cansados de todo lo que nos han intentado vender. Nos hemos dado cuenta de que no nos llena, de que no nos hace felices de verdad y dentro de nosotros hay un deseo más grande de que solo la fe o dios puede llenar", explica una de las asistentes a la Plaza Lima a este periódico.

Una joven en la Castellana de Madrid durante la visita de León XIV. Dan Kitwood

"La fe es lo más importante de mi vida. Desde que me encontré con el señor mi vida cambió de verdad y para mí es el motivo de todo. Es lo que hace que pueda vivir mi vida plenamente", prosigue argumentando el porqué se está dando este proceso de auge de la religión entre la gente joven. El Vaticano también es consciente de esta realidad y ha programado cada punto de la vigilia para atraerlos. Además de la propia participación de los jóvenes en el acto, la plaza también ha contado con las actuaciones musicales de Hakuna, Besmaya, Malmö 040, Siloé, Ignacio Serrano, Paola Pablo, Tuyo, Servus Mariae, Presencia Project, Beret, DePol, Antonio José, Hey Kid, Mr. Rain, Inazio, Lola Tuduri o Antoñito Molina.

"Al final el mundo nos ofrece todo. Tenemos consumo: discotecas, comida, Netflix... pero el hombre busca más, mira hacia dentro y se pregunta qué hay, también a ayudado con la música como de Hakuna. No creo que sea un refugio como a veces se ha dicho de que 'la religión es el opio para el pueblo', sino que creo que es algo más", afirma otro preguntado por El HuffPost acerca del grupo que logró llenar el Palacio de Vistalegre.

"El papa está movilizando mucho todos los movimientos y encuentros. Hay muchos que impulsan que vaya mucha gente y jóvenes también, claro", asegura una de ellas. A su lado, un chico refuerza la idea: "Los jóvenes ven la necesidad de buscar algo más aparte de lo cotidiano y una fe a la que aferrarse". Entre las masas de gente que se ha aproximado a lo largo de la tarde a la Plaza Lima, la mayoría eran jóvenes, uno de ellos destacaba la importancia de la visita del pontífice para él y su familia. "Es algo que me han inculcado desde que era pequeño y poder compartir este momento con mi padre me hace mucha ilusión", cuenta.

En paralelo al auge de la extrema derecha, muchos jóvenes asolados por la precariedad y la incertidumbre del devenir, han decidido depositar sus esperanzas en la religión católica. Una historia que recuerda a tiempos pasados y que sigue vigente en el día de hoy. Pese a ello, la palabra de León XIV ha mantenido a lo largo de su trayectoria una especial afinidad por el cuidado de los migrantes, la defensa de los derechos humanos y la paz, especialmente con el rechazo al genocidio en Gaza.

El auge de la fe católica entre los jóvenes tiene un enfoque concreto según ha mostrado la encuesta de 40dB. Los datos reflejan un fenómeno cada vez más visible: el resurgimiento de la religión católica especialmente entre los hombres de la generación Z. De hecho, este grupo se sitúa, junto con las mujeres mayores de 60 años, entre los sectores de la población con mayor presencia de católicos practicantes. Un 21% de los varones asegura acudir a misa de forma habitual, una cifra que duplica ampliamente la registrada entre las mujeres de su misma generación, que constituyen el colectivo con menor nivel de práctica religiosa.

Este interés por el catolicismo también se manifiesta en sus posiciones sobre diversas cuestiones sociales y morales. Los hombres jóvenes destacan por mostrar una mayor cercanía a los planteamientos tradicionales que cualquier otro grupo de edad y género, donde resalta una mayor oposición al aborto, a la eutanasia, al matrimonio entre personas del mismo sexo, al uso de anticonceptivos, la identidad trans o el acceso de las mujeres al sacerdocio. La única excepción se observa en la adopción por parejas del mismo sexo, donde el mayor grado de rechazo corresponde a los hombres mayores de 60 años.

La juventud está siendo uno de los puntos claves de la visita de León XIV a la capital, donde la vigilia este sábado en la Plaza Lima ha tenido un punto clave del Vaticano en su camino por España. Este domingo se celebrará por la mañana otro acto en Cibeles, del que también se espera que sea multitudinario. Los tiempos que atraviesa la sociedad hace que existan diferentes refugios y lugares donde acudir a resguardarse. Ante esta situación y después de una pérdida de seguimiento a lo largo de los últimos años, la religión católica aprovecha cada oportunidad para mostrarse e intentar convencer a los jóvenes.