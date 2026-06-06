El enigma de las nubes noctilucentes: brillan de azul eléctrico al borde del espacio, a 80 kilómetros de altura, y nadie las vio antes de 1885

El fenómeno de las nubes noctilucentes sobre la ciudad de Vilnius, en Lituania, en junio de 2018.

Las nubes noctilucentes anuncian la llegada de un verano inminente. No es nuevo para nadie, y probablemente pocos hayan sido testigos de este curioso fenómeno estival. En el Hemisferio Norte estas formaciones de gran altitud son tan enigmáticas como hermosas. Su nombre proviene del latín y significan "brillo nocturno". Situadas a una altitud de unos 80 km, prácticamente en el límite del espacio, son las nubes más altas conocidas en la atmósfera terrestre.

Según recoge The Guardian, aparecen durante los meses de verano y brillan con una intensidad azul eléctrica contra el cielo occidental que se oscurece. Para verlos, habrá que esperar a una media hora más tarde de la puesta de sol.

¿Por qué aparecen?

Tal y como reza el medio de comunicación, es clave a la hora de entender el por qué de este fenómeno que no se registraron los primeros avistamientos hasta 1985. Por ello, los investigadores creen que podría ser el resultado de contaminantes industriales que comenzaron a acumulares en la atomósfera a finales del siglo XIX.

No obstante, algunos expertos inciden en que la aparición de as nubes noctilocuentes se produce después de la erupión del Krakatoa en 1883, en el estrecho de la Sonda (Indonesia). Otros creen que la formación de estas nubes se debe a la forma en que el cambio climático impulsa el vapor de agua hacia la atmósfera superior.

¿Se pueden ver en España?

El medio de comunicación recomienda que "sea cuál sea el origen", "son formaciones preciosas de estas nubes se debe a la forma en que el cambio climático impulsa el vapor de agua hacia la atmósfera superior. No obstante, según el portal web de El Tiempo en España son complicadas de ver, pero los registros apuntan a algunos avistamientos en distintas ciudades como Barcelona (en junio de 2021), Ávila o Madrid.

"Digamos que 'geométricamente' son muy esquivas, en las latitudes adecuadas (altas) se pueden ver mirando hacia el oeste entre 30 y 60 minutos después de la puesta de sol, cuando el sol se haya escondido entre 6 y 16º en el horizonte, posición favorable para que exista reflexión sobre estas nubes", rezan en la publicación.