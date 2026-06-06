Estas fotos revelan extrañas criaturas marinas que los científicos nunca habían visto antes

La humanidad apunta en el registro a unas 1.121 nuevas especies oceánicas. La Fundación Ocean Census, que se dedica a encontrar y proteger la vida oceánica, suma en la lista a estos nuevos y exóticos animales. Según publica la revista Vox, citando al director de la organización, Oliver Steeds, esto supone un salto enorme en el número de especies marinas recién descubiertas en un solo año. El organismo internacional ha publicado las fotos que demuestran este enorme descubrimiento.

Entre las criaturas recién descubiertas, se incluyen peces, rayas, esponjas y colores blandos. Steeds asegura que aunque pueda parecer que la Tierra ya está ampliamente explorada, la gran mayoría de las especies animales —un 90%— siguen sin estar registradas. "Esto es realmente un punto ciego planetario".

Tal y como reza el medio de comunicación, Ocean Celsus se creó hace tres años para intentar cerrar la brecha en el ámbito marino, explorando regiones oceánicas remotas con la ayuda de sumergibles y taxónomos de alta tecnología. De esta forma, "este gran lote de especies es un paso importante hacia delante".

Las especies encontradas

La mayoría de las especies descubiertas durante la expedición de Ocean Celsus son bastante pequeñas. En la publicación se pone de ejemplo un "llamativo gusano de cinta". Fue encontrado en las aguas cercanas a Timor-Leste, en el sudeste asiático, y los colores brillantes del gusano podrían ser una señal para los depredadores de que produce toxinas defensivas, según el comunicado de prensa que anuncia los nuevos hallazgos.

Lo más interesante es que estas toxinas pueden ser útiles en el desarrollo de fármacos; los científicos han investigado previamente sustancias químicas producidas por gusanos similares para tratar trastornos cognitivos, como la enfermedad de Alzheimer.

Pero no todos los animales descubiertos tenían un tamaño reducido. Algunos animales tenían un tamaño más grande, como el "tiburón fantasma" que los científicos encontraron frente a la costas de Australia. "Los tiburones fantasma en realidad no son tiburones, sino quimeras, un pez de aguas profundas con un esqueleto hecho de cartílago en lugar de hueso", explican en su comunicado.

Pero los científicos también han resaltado lo que se conoce como un "tiburón gato". Son habitantes del fondo con cuerpos delgados, y algunos aparentemente tienen un aspecto felino. Esta curiosa especie también se encontró en aguas australianas.

El organismo internacional ha publicado en su página web imágenes de las especies encontradas en el fondo marino. Son bien destacables.

¿Cómo hablar de nuevas especies?

Las palabras "nuevas especies" deben tomarse con cautela. Demostrar que una especie es nueva para la ciencia es difícil. Normalmente requiere que los taxónomos revisen colecciones en museos existentes y literatura académica para demostrar que, basándose en rasgos anatómicos, genéticos u otros, las características que poseen no ha sido documentado antes.

Muchos de los descubrimientos anunciados por Oceanic Census aún no han pasado por ese nivel de diligencia debida y no han sido descritos formalmente, según Greg Rouse, taxónomo marino del Instituto Scripps de Oceanografía. Eso podría significar que no está claro que todas esas especies sean nuevas para la ciencia.