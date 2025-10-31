"No sé por qué": el actor Jesse Eisenberg anuncia que donará su riñón de forma altruista

"Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el 'bicho' de la donación de sangre". Con estas palabras el actor Jesse Eisenberg, protagonista de La red social, ha anunciado en el programa Today de la cadena estadounidense NBC News que donará su órgano de manera altruista a una persona desconocida.

Eisenberg ha explicado que está muy ilusionado y que lo hará a mediados de diciembre. "Estoy muy emocionado por hacerlo", comentó en el programa, donde señaló que no era la primera vez que se planteaba hacer una donación altruista.

El actor ya contactó con una organización para saber más sobre el proceso hace diez años, pero nunca recibió respuesta. Recientemente, Eisenberg le comentó a posibilidad a un amigo médico que le recomendó acudir a un hospital de Nueva York para informarse sobre si sería posible hacer una donación altruista, a través de la cual una persona sana dona un órgano a una persona que no conoce y que, en este caso, tiene una enfermedad renal avanzada.

"Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cita para mediados de diciembre", detalló Jesse Eisenberg en el programa.

Eisenberg también señaló que había puesto los nombres de sus familiares en la lista de potenciales beneficiarios para que tuvieran prioridad si les hiciera falta un transplante. El actor espera que, explicando su decisión, más personas se animen y se liberen de miedos al respecto.

"Básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario", defendió el intérprete. "Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas", añadió Eisenberg, que estuvo nominado en la pasada edición de los Óscar al mejor guión original por su trabajo en la cinta A Real Pain.