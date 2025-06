Pamela Anderson: "Pensé 'voy a hacer encurtidos y mermeladas y podré ser perfectamente feliz aquí"

Casey Jean Parker fue el personaje con el que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Portadas de Playboy, su relación con el batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, le dieron una fama de la que, ahora, Pamela Anderson se está reinventando. Convertida en un sexsymbol durante los 90, ahora, quiere "desafiar los cánones de belleza".

Así lo ha expresado en una entrevista que ha concedido a la edición británica de la revista Harper's Bazaar. Durante la conversación ha hablado de su decisión de desprenderse del maquillaje y de la segunda oportunidad que la industria y la vida considera que le están dando.

Hace alrededor de cinco años decidió jubilarse. Se trasladó a Vancouver, en su Canadá natal. Se instaló en la casa de su abuela. "Quería recordar quién era, así que volví a donde los árboles me conocen desde que nací", asegura. Allí decidió reescribir su vida: "Literalmente, replanté mi jardín para ver qué crecía".

"Pensé: 'Voy a hacer encurtidos y mermeladas, y podré ser perfectamente feliz aquí", prosigue relatando. Y añade: "A veces, cuando piensas que es el final, en realidad es el principio. Eso fue para mí". Al poco, empezaron a surgir proyectos sobre y para ella.

Redactó sus memorias. Llegó a la pequeña pantalla Pam & Tommy, un proyecto fruto del deseo de los hijos de Anderson, Brandon y Dylan, de que su madre recuperara su propia narrativa. No tardó en contactar con ella el productor teatral Barry Weissler. "Me dijo: 'Pamela, tienes tanto que dar. Esto no puede ser lo que la gente piense de ti".

Y volvió haciendo de Roxie Hart en Chicago. The Last Showgirl, algo más adelante, supuso su regreso al cine. Valoró la posibilidad de que fuera "la única película" que fuera a hacer. Le supuso la revalorización de su carrera, de ella en su faceta profesional y dos nominaciones, una al Globo de Oro y otra al premio SAG.

Ahora, continúa trabajando. Tiene, además de su marca de productos para cuidado de piel veganos, varios proyectos en los que no tardará en empezar a trabajar. El más inminente es el del Festival de Teatro de Williamstown y, de cara a septiembre, se trasladará a Reino Unido. Allí la está esperando su papel protagonista en Alma, una comedia de Sally Potter.