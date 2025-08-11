Penélope Cruz le roba el show a Bad Bunny en su concierto: "Acho, PR es otra coooosa"

Todo comenzó el pasado 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, cuando Bad Bunny inauguró con un primer concierto su residencia No me quiero ir de aquí de 30 shows que acabará el 14 de septiembre.

A lo largo de estos conciertos, más de medio millón de personas serán testigos de este gran hito en la historia de la música y entre ellos numerosos rostros conocidos que no se quieren perder el espectáculo del cantante latino que ha saltado todas las barreras.

Dos de ellos han sido los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz que fueron invitados este domingo, en el concierto número 15, a La Casita, como se llama a la réplica de la casa puertorriqueña que sirve de escenario en su espectáculo, y donde la protagonista de Volver protagonizó un momento que desató la euforia del público.

Sonrientes y felices, la pareja bailaba al ritmo de la música de Bad Bunny y en un momento dado, Cruz tuvo el valor de poner acento puertorriqueño para lanzar uno de los gritos de guerra del artista de NUEVAYoL: “Acho Pee Erree es otra cosa”.

El público ha roto en aplausos para ovacionar a la actriz española que, por su sonrisa, ha disfrutado mucho el momento.

Nuestra pareja más internacional es fan incondicional de Bad Bunny y ya les pudimos ver disfrutar del directo del puertorriqueño el año pasado en un concierto en nueva York justo en el día en que Penélope cumplía 50 años.