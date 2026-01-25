Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan al actor Raúl Tejón si interpretaría a Julio Iglesias y su respuesta no se la esperaba nadie
"Ni a Hitler...", asegura uno de los intérpretes de 'Machos Alfa'.

Jesús Delgado Barroso
  El actor Raúl Tejón.Getty Images

Julio Iglesias sigue acaparando titulares en los medios de comunicación. El actor Raúl Tejón, un rostro bien reconocido en el mundo del cine español por sus papeles en Machos Alfa (2022), o ¿Quién quiere casarse con un astronauta? (2024), tiene pocas palabras sobre si querría interpretar a Julio Iglesias. "Bueno, sí, y a Hitler", asegura a los micrófonos de Europa Press televisión. 

Al ser preguntado por si le ha sorprendido las acusaciones de abuso sexual al cantante español: "No, tan duro, no". "El patriarcado está instalado, es decir, es que ya no me sorprende nada. Lo que me sorprende es que determinadas actitudes durante muchos años se hayan permitido tan alegremente. No solo a él, a otros muchos",  opina el actor español.

"También siempre digo, esto no significa que él, como artista, tenga menos valor, si no, no veríamos películas de Woody Allen, no veríamos películas de Polanski, no veríamos una obra de Picasso", explica. "Quiero decir, hay que separar mucho, entonces se puede ser una persona de dudable moralidad". Para él, "no es incompatible" ser buen artista con incurrir delitos penales, "por lo menos en este país". 

El actor, de 50 años, asegura que, para la interpretación, la figura de Iglesias es muy interesante. "Claro, es que como actor es muy interesante y no vamos a poner en duda que Julio Iglesias, con todas sus luces y todas sus sombras, es un personaje interesante de interpretar", relata durante la conversación con la agencia de noticias. 

"Es una alegría que 'Sirat' esté donde está"

Entre otros muchos temas, Tejón habló en primera persona sobre el cine español. En la alfombra roja de los premios Feroz, "hay que apoyar siempre que se pueda al cine español". "Siempre ha habido una industria española, siempre ha funcionado, ha generado un montón de empleos, directos e indirectos". "Yo creo que, bueno, como todo, puede recibir críticas, pero yo estoy siempre a favor de apoyar la industria".

Sobre dos nominaciones de Sirat en los Oscars: "Yo creo que deberíamos llevárnoslo por lo mismo, porque siempre que gana el producto español ganamos todos". "Tenemos un montón de cineastas que podrían haber estado, pero sabemos que en los premios a veces se puede, y otras no, pero es una alegría que Sirat esté dónde está", asegura. 

