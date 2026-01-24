Preguntan a Samantha Hudson por lo de Julio Iglesias: su respuesta es para que más de uno tome nota
"Esto es una realidad más o menos cuestionable".
La artista, cantante y actriz Samantha Hudson ha ofrecido una entrevista a elDiario.es en la que no ha dudado ni un segundo en mandar un mensaje rotundo sobre las denuncias por agresión sexual y acoso de dos extrabajadoras contra Julio Iglesias.
Al preguntarle por cómo lo ha vivido, ha reconocido que le sorprende que "sigamos viendo la misma respuesta, el mismo discurso que hace años, de revictimizar a las víctimas, de cuestionarlas, de poner en duda, de siempre poner la presunción de inocencia por encima de la protección de la víctima".
Este viernes, la Fiscalía española ha decidido archivar la investigación ante la "falta de jurisdicción" y competencia de los tribunales españoles. Fue una investigación de elDiario.es y Univisión Noticias la que reveló la noticia, con los testimonios de las víctimas.
Antes de que el Ministerio Público tomara una decisión, Samantha Hudson había defendido en la entrevista que le sorprende que la gente crea que "es imposible que eso suceda porque, ¿es una figura famosa?".
"Debemos evolucionar ese pensamiento. Hay que acabar con esta idea de que un agresor sexual es una persona marciana, anómala, que aparece por arte de magia, comete la agresión y se va", ha contado.
La artista ha justificado que un agresor sexual "puede ser nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro familiar, una persona de nuestro entorno laboral, alguien a quien tengamos cariño, y por supuesto que un agresor sexual es mucho más que un agresor sexual".
Preocupación por "la regresión"
Samantha Hudson ha explicado en su entrevista en elDiario.es que a ella le preocupa mucho "la regresión que estamos teniendo a cosas que daba por asumidas". "Recuerdo la ola de feminismo de 2017 en la que participamos muchísimas jóvenes", ha destacado.
"Era fundamental entender lo que es la violencia de género, la violencia machista, lo que es un abuso, una agresión; y parece que poco a poco toda esta información se va diluyendo, las herramientas que habíamos adquirido. Estamos volviendo a cosas que son aberrantes", ha expuesto.
"Una persona famosa puede agredir sexualmente a otra. Nosotras mismas podemos agredir sexualmente a otras. Nadie está exenta de ejercer violencia. Y, por supuesto, hay un tipo de violencia que tiene que ver con el género, el machismo, lo patriarcal", ha reiterado.
Pero no han sido los únicos mensajes que Samantha Hudson ha mandado sobre el caso de Julio Iglesias y otros presuntos casos de agresión sexual.
- "A veces siento que nadie siente que eso quede cerca de ellos o que no les ha pasado. O que, si les ha pasado, no lo han sabido ver".
- "Pregúntale a cualquier chica. Todas te van a decir que han sufrido una agresión sexual, acoso callejero, algo. Todas".
- "Y luego le preguntas a ellos, y muchos te dirán que no, que no conocen a nadie".
- "Y no digo que se lo inventen simplemente para excusarse, pero quizás necesitamos más educación con respecto a lo que es o no una agresión, a como saber respetar los límites de la otra persona, a cómo leer la situación".
Por ello, la artista ha puesto de ejemplo a Donald Trump, que es "presidente de EEUU" y tiene "un poder soberano y disfruta haciendo uso de ello". "Cómo no va la gente a tolerar este tipo de comportamientos si están a cargo de las instituciones, si están siendo figuras reconocidísimas con éxito, con fama, campando a sus anchas? Es un mensaje muy contundente", ha sentenciado.