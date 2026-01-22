Todos los nominados a los Oscar 2026: 'Sirat' logra dos nominaciones y 'Los pecadores' hace historia con 16

Los Oscar 2026 tendrán toque español. Sirat ha logrado dos nominaciones: la cinta de Óliver Laxe, la candidata española a los premios de la Academia de Hollywood ha logrado su candidatura a Mejor película internacional y también a Mejor sonido.

Además de la sorpresa para el cineasta gallego que ya arrasó en Cannes, la gran triunfadora de este año batiendo un récord histórico ha sido Los pecadores, de Ryan Coogler con 16 nominaciones, superando a Titanic, Eva al desnudo y La la land que hasta ahora ostentaban el récord con 14. Entre ellas las categorías de Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor por el doble papel de Michael B. Jordan. A ella la han seguido Una batalla tras otra, con 13, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9, y Hamnet con 8.

La cinta española no es la única película internacional que se ha hecho un hueco en otras categorías. La noruega Valor sentimental ha logrado nominaciones en las principales categorías como Mejor película, Mejor dirección para Joachim Trier, Mejor actriz y tres candidaturas en la categorías de reparto: una a Mejor actor de reparto y dos a Mejor actriz de reparto. Por su parte, la gran revelación de los Globos de Oro, con el discurso de Wagner Moura, el protagonista de la película brasileña El agente secreto también ha logrado hacerse con tres nominaciones, entre ellas la nueva candidatura en Mejor casting.

A nivel de dirección, la ganadora del Oscar por Nomadland en 2021 Chloé Zhao ha logrado la única candidatura femenina en la categoría y se enfrentará con Hamnet a Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra, Josh Safdie con Marty Supreme, Joachim Trier con Valor sentimental y Ryan Coogler con Los pecadores.

La actriz Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange is the New Black o El color púrpura, y el actor Lewis Pullman, reconocido por cintas como Top Gun o Thunderbolts, han sido los encargados de la lectura de los nominados en las principales categorías de los premios Oscar 2026, de las 24 categorías totales, desde el Samuel Goldwyn Theater.

La Academia de Hollywood, que anunció que a partir de 2029 se podrá seguir la gala en directo en YouTube en todo el mundo, suma este año una nueva categoría la de Mejor Casting (Mejor Dirección de Reparto), que será la primera vez que concurra y en la que competirán Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto y Los pecadores.

La gala de la 98ª edición de los Oscar se podrá seguir, como cada año, a través de Movistar + en la madrugada del día 15 al 16 y estará presentada por segundo año consecutivo por el humorista Connor O'Brien, que llevará su personal sentido del humor a la gala.

Consulta a continuación el listado completo de nominados a los premios Oscar 2026:

Mejor película

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actor

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo Dicaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaky, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor guion original

Blue moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueño de trenes

Mejor película internacional

Valor sentimental (Noruega)

(Noruega) El agente secreto (Brasil)

(Brasil) Sirat (España)

Un simple accidente (Francia)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor película de animación

Arco

Elio

Las guerreas del k-pop

Little Maelie or the chararcter of rain

Zootropolis

Mejor largometraje documental

The Alabama solution

Come see me in the good light

Cutting through rocks

The perfect neightbour

Mejor cortometraje documental

All the empty rooms

Armed only with a camera: the life and death of the brent renaud

Children no more: were and are gone

The devils is busy

Perfectly a strangeness

Mejor cortometraje de ficción

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The singers

Two people exchanging saliva

Mejor cortometraje de animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

Dear me, de Diane Warren: relentless

de Golden, de K-Pop Demon Hunters

de I lied to you , de Los pecadores

, de Sweet dreams of joy, de Viva viverdi!

de Sueño de trenes, de Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejor montaje

F1: La película

Marty supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Frankenstein

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World Rebirth

The lost bus

Los ecadores

Mejor casting