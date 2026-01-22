Todos los nominados a los Oscar 2026: 'Sirat' logra dos nominaciones y 'Los pecadores' hace historia con 16
Consulta el listado completo de candidatos a la 98ª edición de los premios Oscar.
Los Oscar 2026 tendrán toque español. Sirat ha logrado dos nominaciones: la cinta de Óliver Laxe, la candidata española a los premios de la Academia de Hollywood ha logrado su candidatura a Mejor película internacional y también a Mejor sonido.
Además de la sorpresa para el cineasta gallego que ya arrasó en Cannes, la gran triunfadora de este año batiendo un récord histórico ha sido Los pecadores, de Ryan Coogler con 16 nominaciones, superando a Titanic, Eva al desnudo y La la land que hasta ahora ostentaban el récord con 14. Entre ellas las categorías de Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor por el doble papel de Michael B. Jordan. A ella la han seguido Una batalla tras otra, con 13, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9, y Hamnet con 8.
La cinta española no es la única película internacional que se ha hecho un hueco en otras categorías. La noruega Valor sentimental ha logrado nominaciones en las principales categorías como Mejor película, Mejor dirección para Joachim Trier, Mejor actriz y tres candidaturas en la categorías de reparto: una a Mejor actor de reparto y dos a Mejor actriz de reparto. Por su parte, la gran revelación de los Globos de Oro, con el discurso de Wagner Moura, el protagonista de la película brasileña El agente secreto también ha logrado hacerse con tres nominaciones, entre ellas la nueva candidatura en Mejor casting.
A nivel de dirección, la ganadora del Oscar por Nomadland en 2021 Chloé Zhao ha logrado la única candidatura femenina en la categoría y se enfrentará con Hamnet a Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra, Josh Safdie con Marty Supreme, Joachim Trier con Valor sentimental y Ryan Coogler con Los pecadores.
La actriz Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange is the New Black o El color púrpura, y el actor Lewis Pullman, reconocido por cintas como Top Gun o Thunderbolts, han sido los encargados de la lectura de los nominados en las principales categorías de los premios Oscar 2026, de las 24 categorías totales, desde el Samuel Goldwyn Theater.
La Academia de Hollywood, que anunció que a partir de 2029 se podrá seguir la gala en directo en YouTube en todo el mundo, suma este año una nueva categoría la de Mejor Casting (Mejor Dirección de Reparto), que será la primera vez que concurra y en la que competirán Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto y Los pecadores.
La gala de la 98ª edición de los Oscar se podrá seguir, como cada año, a través de Movistar + en la madrugada del día 15 al 16 y estará presentada por segundo año consecutivo por el humorista Connor O'Brien, que llevará su personal sentido del humor a la gala.
Consulta a continuación el listado completo de nominados a los premios Oscar 2026:
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actor
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo Dicaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Wunmi Mosaky, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor guion original
- Blue moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueño de trenes
Mejor película internacional
- Valor sentimental (Noruega)
- El agente secreto (Brasil)
- Sirat (España)
- Un simple accidente (Francia)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreas del k-pop
- Little Maelie or the chararcter of rain
- Zootropolis
Mejor largometraje documental
- The Alabama solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- The perfect neightbour
Mejor cortometraje documental
- All the empty rooms
- Armed only with a camera: the life and death of the brent renaud
- Children no more: were and are gone
- The devils is busy
- Perfectly a strangeness
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher's Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The singers
- Two people exchanging saliva
Mejor cortometraje de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- Dear me, de Diane Warren: relentless
- Golden, de K-Pop Demon Hunters
- I lied to you, de Los pecadores
- Sweet dreams of joy, de Viva viverdi!
- Sueño de trenes, de Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
- Frankenstein
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World Rebirth
- The lost bus
- Los ecadores
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores