Preguntan al padre de Lamine Yamal por el vínculo de su hijo con Nicki Nicole y su respuesta da la vuelta al mundo

Los rumores de una posible relación del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole cada vez cobran más fuerza. Después de varios encuentros, de la participación de la argentina en la polémica fiesta de cumpleaños de Yamal o de que la artista acudiese al trofeo Joan Gamper con su camiseta, se les ha visto juntos de viaje en Mónaco, lo que ha desatado todo tipo de teorías.

Ante esto, los periodistas le han preguntado a su padre, Mounir Nasraoui, por este vínculo y por si conocía a la argentina con la que se relaciona a su hijo. "Pero es que no sé quién es, no sé cómo es ni su imagen. No sé cómo es su cara", ha respondido.

"No, de verdad, si a mí me siguierais cada día, veríais que yo hago mi vida, paso de todo", ha recalcado dejando claro que no quiere meterse en la vida personal de su hijo. "No, de verdad, si a mí me siguierais cada día, veríais que yo hago mi vida, paso de todo", ha enfatizado.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si no conocía la popular sesión de la argentina con Bizarrap, ZRP Music Sessions #13, publicada en 2019 y que acumula más de 22 millones de reproducciones en YouTube la respuesta de Nasraoui ha dado mucho qué hablar.

"No entiendo, yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. ¿Qué es Bizarrap? ¿Qué es eso?", ha preguntado a los periodistas quienes le respondían que era un productor y cantante argentino. "¿Ves? Estás totalmente equivocado", ha continuado divagando antes de ponerse a revelar sus gustos musicales, especialmente el rap, algo que ya muestra su apodo en redes Hustle Hard.

"Yo te puedo decir raperos que no sean de España. ¿Ves la cadena del delfín? Es por Young Dolph, un rapero que ha fallecido", ha señalado, en referencia al rapero fallecido en 2021. "Yo no entiendo de música nacional ni de Bizarrap. Me gusta la música de Nueva York o de Los Ángeles. Yo soy de otra movida, no tengo nada que ver con esto", ha enfatizado.

La respuesta ha sido de lo más comentada en redes sociales, donde algunos han aplaudido el gusto musical del padre del futbolista y otros han destacado su capacidad de desviar el foco de atención de la pregunta,