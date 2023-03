Sebastian Lletget aclara si ha sido infiel a Becky G y ella publica tres potentes imágenes

Los rumores de infidelidad de Sebastian Lletget a su prometida Becky G han provocado que el futbolista se pronuncie públicamente en redes sociales. Una mujer se puso en contacto con Becky G en redes sociales y aseguró que Lletget la había invitado a un viaje a España en febrero de 2022 cuando el futbolista se encontraba en Marbella concentrado con el Dallas FC.

Para acabar con estas especulaciones, Lletget ha lanzado este lunes un comunicado en su cuenta de Instagram en el que asegura que los cambios y avances en su vida profesional "no habrían sido posibles sin Becky" a su lado.

"En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio, terminó en una extorsión. Como esta persona no obtuvo lo que quiso, esto se convirtió en un espectáculo público de redes sociales lleno de más de publicaciones de mentiras que verdades dirigidas al amor de mi vida, la persona a la que nunca debí dar por sentado", empieza diciendo.

El futbolista señala que no conoce a esta mujer y la califica de "acosadora", pero admite que en todo lo que ha derivado ha hecho que se plantee la vida de otra forma. "Mientras esta acosadora anónima —a quien nunca conocí, contrario a lo que ella dice— tenía una meta que no era clara, para mí fue un llamado de alerta. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo correr de mis demonios. Sé que cualquiera de las acciones que nos pusieron en este lugar no debieron haber sucedido desde un principio. Presionar los límites que jamás se debieron haber cruzado sólo me lastima a mí y a la gente que más amo", añade.

De hecho, él mismo admite que estos comentarios y rumores le han hecho iniciar una terapia para mejorar su salud mental. “Hay una realidad que he ocultado de todos a mi alrededor. He batallado con un trauma personal y ansiedad compuesta por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, revela.

“La semana pasada llena de caos me forzó a enfrentar las consecuencias de mis actos, mis miedos y lapsos del pasado", detalla. "Sé que tengo profundos problemas de ira y asuntos de salud mental que requieren constancia y un tratamiento que le debo a mi salud. Si quiero ser el hombre que aspiro, tengo que ser mejor. Decidí comprometerme conmigo mismo en un programa de mejoría mental para trabajar en las pares de mí que necesitan una intensa curación", explica.

Para acabar, Lletget se dirige directamente a la cantante de temas como Sin Pijama, con la que se comprometió el pasado mes de noviembre, por la que pretende "recuperar su confianza" tras haberla herido.

"A Becky, has sido la luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor cada cía, hice lo contrario, hiriéndote e irrespetando a la persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que tú te mereces", añade antes de despedirse con un "haré lo mejor para ser mejor" dedicado a sus amigos, familia, fans y compañeros del Dallas FC.

Por su parte, la cantante no se ha pronunciado al respecto, pero sí que ha compartido en Instagram varias imágenes de su paso por los iHeartRadio Music Awards 2023 celebrados este lunes, en los que recogió el premio a Canción pop latina del año por su tema MAMIII junto a Karol G.

Algunos seguidores se han fijado en que no lleva el anillo de compromiso con Lletget mientras que otros la han animado a que escriba una canción de despecho como han hecho ya Karol G y, por supuesto, Shakira.