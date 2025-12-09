Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Timothée Chalamet y Kylie Jenner, más coordinados y acaramelados que nunca en el estreno de 'Marty Supreme'
La pareja no suele hacer apariciones públicas. 

Uxía Prieto
Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la premiere de 'Marty Supreme' en Los Ángeles
Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la premiere de 'Marty Supreme' en Los Ángeles

Timothée Chalamet y Kylie Jenner llevan más de dos años de relación pero sus apariciones públicas son contadas. De hecho, hasta este lunes, la pareja solo había posado una vez en una alfombra roja, fue en Roma en mayo de este año ya que habitualmente el intérprete posa solo ante los fotógrafos mientras su novia espera dentro del evento. 

El actor y la empresaria han hecho una excepción para el estreno de la próxima película del intérprete, Marty Supreme, para la que Chalamet está haciendo una intensa campaña de promoción. 

Chalamet y Jenner no solo han posado juntos y acaramelados frente a los fotógrafos, sino que lo han hecho coordinados. Para la ocasión, el actor y la empresaria han vestido diseños creados a medida para ellos de Chrome Hearts en piel naranja. 

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la premiere de 'Marty Supreme' en Los Ángeles
  Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la premiere de 'Marty Supreme' en Los Ángeles

En el caso del actor, acostumbrado a arriesgar en sus looks de alfombra roja, se trata de un traje de chaqueta que ha combinado con una especie de riñonera en forma de raqueta en color negro que rompía el cromatismo del look. Por su parte la pequeña del clan Kardashian ha elegido un vestido con cut outs en la zona del abdomen y la espalda al descubierto. 

Jenner se ha comprometido con la causa y ha lucido hasta su manicura en el mismo tono naranja que su vestido y un toque de colorete en tonos corales. Además, la influencer ha lucido un gran collar en forma de cruz que ocupaba gran parte de su escote. 

Chalamet y Jenner, sonrientes ante los fotógrafos
  Chalamet y Jenner, sonrientes ante los fotógrafos

En medio de algunos rumores de ruptura, la pareja se ha mostrado sonriente, no se ha separado en ningún momento y ha posado completamente acaramelada, demostrando que lo suyo va viendo en popa. El pasado marzo, Jenner se sentó en primera fila del Teatro Dolby para apoyar a Chalamet en su nominación al Oscar y parece que esta temporada de premios la empresaria no se perderá ningún paso del actor. 

