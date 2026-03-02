Pedro Ruiz se dirige, un día después, a Manu Sánchez por lo que le dice a Jordi Évole en este momento

El presentador de televisión y humorista Pedro Ruiz se ha dirigido directamante al actor y también compañero de profesión Manu Sánchez, a raíz de su entrevista con Jordi Évole en el programa Lo de Évole, llevado a cabo el pasado domingo en homenaje al Día de Andalucía del pasado 28 de febrero.

En ella se habló de la actualidad y se ha hecho hincapié especialmente en sus respuestas a la hora de hablar del proceso que está viviendo desde que fuera diagnosticado de cáncer de testículos, para el cual comenzó un tratamiento. Sánchez destacó un cambio de perspectiva en su vida: de tener celos por unos "me gusta" del profesor de CrossFit a su mujer a decirse: "Yo me voy a morir y Lorena va a rehacer su vida".

Ese mensaje le ha llegado al fondo, y mucho, a Ruiz, quien ha dedicado uno de sus vídeos diarios en redes sociales como TikTok para hablar sobre su figura: "El showman humorista andaluz, que ayer tuvo una extraordinaria intervención con mi amigo Jordi Évole".

A Sánchez le conoce muy poco y únicamente se vieron un día durante la entrega de los Premios Miguel Gila: "Ayer (en la entrevista) estuvo extraordinariamente brillante, con sentido común, con grandes reflexiones, con coraje y naturalmente con humor".

Manu Sánchez es "un ejemplo"

Para Ruiz, Manu Sánchez, por todo lo que ha vivido con el cáncer y por cómo lo ha afrontado, es un "ejemplo de la manera de afrontar las cosas" ya que, según el presentador de televisión, "no todo el mundo tiene ese carácter".

Sin lugar a dudas, la entrevista de Manu Sánchez fue "una lección extraordinaria". Además, entiende que sus argumentos "se comparten, más o menos, tienen la fuerza del sufrimiento y de la entereza".

"Le mando desde aquí un abrazo. Por cierto, dijo que él nunca había pensado en su funeral: yo sí. Aunque no habrá capilla ardiente ni nada, ni lápida, porque me quemarán e iré en cenizas al mar. Mi último mensaje dirá solamente esto: perdón, gracias y adiós", ha rematado Ruiz.

Qué dijo Manu Sánchez que gustó tanto a Pedro Ruiz

Ese cambio de perspectiva de Sánchez también le lleva a pensar que la futura persona que comparta vida con su mujer después de él sea "un tío de puta madre". Lo acepta porque "es ley de vida".

Y reflexiona: "Tus niños van a seguir creciendo y se van a convertir en personas, te gustaría que tuvieran unos principios y unos ideales. A mí lo que podía pasarme era morirme, y eso le va a pasar a todo el mundo. Los que peor lo han pasado han sido mis padres, porque a ellos se les podía morir un hijo".