Una adolescente se crea una cuenta en una famosa red social y sostiene que ha ganado 800.000 euros en tres horas

Quizás a muchos no les suene el nombre de Lil Tay, pero seguramente habrán visto alguno de sus vídeos virales en Instagran o YouTube, donde saltó a la fama con tan solo nueve años. Desde entonces, esta joven se ha convertido en una influencer que acaba de cumplir 18 años con un nuevo récord.

El mundo de las redes sociales y los adolescentes es amplio y, a menudo, lleno de polémica. Pero es que esta joven, cuyo nombre legal es Tay Tian y antes era conocida como Claire Eileen Qi Hope se hizo conocida antes de considerarse incluso como tal a través de vídeos en los que rapeaba, profería insultos y presumía de una vida de lujo.

Pero tras una fama rápida y no exenta de controversia, su actividad cesó en 2018 debido a una batalla entre sus padres por la custodia que la mantuvo lejos de las plataformas digitales. En septiembre de 2023, Lil Tay volvió oficialmente a la música con el lanzamiento del sencillo Sucker 4 Green.

"Cinco años en la corte y GANAMOS. Mi madre gastó todos sus ahorros luchando por mi vida contra mi padre, a quien acusó de comportamiento abusivo y misógino", escribió entonces en Instagram, según ha publicado el medio Infobae. "Ahora HE VUELTO. Soy la artista independiente número uno. Solo esto es posible gracias a mi madre y hermano", agregó,

Ahora la joven, con motivo de su reciente 18 cumpleaños, decidió unirse a Onlyfans solo un minuto después de alcanzar la mayoría de edad. Tras tan solo tres horas en esta red social para adultos publicó una foto en Instagram en la que afirmó haber ganado un millón de dólares (más de 800.000 euros), según ha contado el medio Ilta-Sanomat.

"¡Un millón de dólares en tres horas! ¡Rompimos el récord de Onlyfans!", escribió Lil Tay en la publicación. Según muestra la captura, aproximadamente la mitad del dinero provino de personas suscritas a Onlyfans, la otra mitad de mensajes y el resto de propinas.

Muchos seguidores de la joven se opusieron a esta nueva estrategia, según remarca el medio finlandés. Algunos, incluso, escribieron comentarios señalando que la mayoría de los suscriptores probablemente eran pedófilos. "¡Que sea la chica más joven de Onlyfans no es motivo de orgullo!", apuntó otro en los comentarios de Instagram, donde tiene 5,8 millones de seguidores.