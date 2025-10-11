Victoria Beckham se sincera sobre su época en España: es breve pero no da lugar a dudas

La conocido como la spice girl pija y actual diseñadora Victoria Beckham estrenó este jueves su documental en Netflix, en el que rememora cómo fue la creación de su marca, el rechazo que sintió en sus inicios en el mundo de la moda y el trastorno alimentario con el que ha convivido gran parte de su vida adulta.

En la docuserie de tres episodios en los que repasa su vida también dedicó algunas palabras a España, donde vivió cuatro años. "Me sentía incompleta, triste, congelada en el tiempo", aseguró la cantante y diseñadora inglesa.

Victoria y su familia se trasladaron a España en 2003 tras el fichaje de David Beckham por el Real Madrid, una etapa que duró hasta 2007, cuando se fueron a Los Ángeles. "Fue como si hubiéramos escapado", dijo sobre el traslado a Estados Unidos.

Sobre su estancia en España, Beckham también apuntó que es el lugar donde conoció a Eva Longoria, una de sus amigas más cercanas. En el documental emitido en 2023 sobre la vida del exfutbolista, Beckham, la spice girl también tuvo unas palabras para España. "Fue la época más difícil para nosotros", dijo entonces.

La diseñadora también habló de los trastornos de conducta alimentaria que ha sufrido a lo largo de su trayectoria, desde que comenzó en la girl band hasta la presión que ha sufrido en la industria de la moda.

"Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme. No sabía lo que veía al mirarme al espejo. He sido desde la pija rechoncha hasta la pija flaca. No tenía control sobre lo que se escribía sobre mí, pero podía controlarlo con la ropa y podía controlar mi peso, pero de una forma sumamente poco saludable", detalló.