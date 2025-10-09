Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Victoria Beckham se sincera sobre su trastorno alimentario: "He sido desde la pija 'gorda' hasta la pija flaca"
La diseñadora y ex Spice Girl ha estrenado este jueves su docuserie de tres capítulos en Netlfix.

Marina Prats
Victoria Beckham en el documental de Netflix.Netflix

La hemos conocido como la spice girl pija, como diseñadora o como la mujer de David Beckham que en su documental trataba de fingir un origen humilde aunque su padre tuviera un Rolls Royce. Ahora, Victoria Beckham se sincera sobre todas estas etapas de su vida en una docuserie de tres capítulos en Netflix.

Entre sus revelaciones, Beckham ha hablado de los trastornos de conducta alimentaria que ha sufrido a lo largo de su trayectoria, desde que comenzó en la girl band hasta la presión que ha sufrido en la industria de la moda.

Entre esos momentos recordó cómo Chris Evans la pesó en directo en su programa TFI Friday del Canal 4 británico apenas unos meses después de dar a luz a su hijo Brooklyn en 1999 para ver si había perdido el peso del embarazo. 

"Me pesaron en televisión nacional cuando Brooklyn tenía 6 meses", ha revelado la diseñadora, que entonces tenía 25 años. "Nos reímos, bromeamos... pero era muy, muy joven, y eso duele", ha añadido en relación a la presión que vivía por tener el mismo cuerpo que en los 90.

No obstante, la spice pija ha reflexionado sobre que este trastorno alimentario no es algo nuevo, sino que la ha acompañado desde que empezó haciendo teatro siendo apenas una niña, cuando un profesor le hizo comentarios sobre su peso.

"Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme. No sabía lo que veía al mirarme al espejo. He sido desde la pija rechoncha hasta la pija flaca. No tenía control sobre lo que se escribía sobre mí, pero podía controlarlo con la ropa y podía controlar mi peso, pero de una forma sumamente poco saludable", ha detallado.

Además, Beckham ha señalado que esto la llevó a fingir durante su vida en numerosas ocasiones. "Cuando tienes un trastorno alimentario, te conviertes en una experta de la mentira: nunca fui sincera con mis padres y no hablé de eso en público", ha revelado.

"Nunca lo hablé públicamente, te afecta mucho. Que te digan constantemente que no eres lo suficientemente bueno. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida", ha enfatizado.

La diseñadora ha hablado en más de una ocasión sobre su alimentación desatando numerosas críticas también por llevar lo que se conoce como dieta alcalina, que supuestamente busca aumentar el consumo de alimentos con pH alto (alcalinos) y disminuir el de alimentos con pH bajo (ácidos). 

"Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas...", dijo en un podcast en 2021, donde recalcó que lo que más disfrutaba eran "pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición". 

Beckham, además, no consume carne, y aseguró que cuando quiere "darse un capricho", lo que come es "una tostada integral con sal". "Prefiero lo salado a lo dulce", añadió.

