Quién es Zara Tindell, la princesa que acudió con resaca a la coronación de Carlos III

Ha pasado más de una semana de la fastuosa coronación de Carlos III, pero las anécdotas sobre lo que aconteció durante el sábado 6 de mayo en Londres siguen dando que hablar. El enfado del rey por el retraso de los príncipes de Gales, los juegos del príncipe Louis o los nervios de Camilla han seguido protagonizando titulares.

A ellos se ha añadido una nueva protagonista en los últimos días después de que unas imágenes de la princesa Zara Tindall durante la ceremonia se hayan hecho virales. En ellas, la hija de la princesa Ana, hermana mayor del rey, aparece sentada en las primeras filas de la catedral de Westminster mientras espera la entrada de los que van a ser coronados como nuevos reyes y, aunque intenta luchar contra el sueño, finalmente se rinde y echa una cabezadita.

El motivo de ese sueño incontrolable es que Zara Tindell, de 42 años, habia estado la noche anterior de fiesta hasta las dos de la madrugada. Tras cenar con su madre y sus tíos Eduardo y Andrés en el exclusivo club Oswald's —al que también acudió Juan Carlos I en su última visita a Londres hace solo unas semanas—, decidió aprovechar y continuar la noche junto a su marido en el Arts Club, otro selecto local de la ciudad que abandonaron ya de madrugada.

La nieta preferida de Isabel II

“Fue una bonita noche de cita. Sabes, a veces, cuando tienes tres hijos, no siempre es lo más fácil salir y solo tomar algo juntos. Así que fue muy lindo el tener un poco de tiempo para simplemente poder salir, tomarnos algo y platicar, y fue muy bueno. Así que, definitivamente, no me arrepiento de eso”, explicó su marido, el exjugador británico de rugby Mike Tindell, en una entrevista a Good Morning Britain.

Zara, Mike y sus hijas en la misa del domingo de Pascua en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor el pasado 9 de abril de 2023. Getty Images

Zara y Mike, que se casaron en julio de 2011 y tienen tres hijas, son la pareja royal que más simpatías despierta entre los ciudadanos británicos y vivieron una gran momento de popularidad cuando hablaron de los dos abortos espontáneos que Zara sufrió tras el nacimiento de su primera hija.

La pareja vive en el campo, libres de obligaciones reales, como fue el expreso deseo de su madre, la hija mayor de Isabel II, para todos sus hijos, aunque mantienen una relación cercana con todos los miembros de la familia real.

De Zara siempre se ha dicho que fue la nieta preferida de la reina Isabel II, con la que compartía su amor por los caballos, llegando a convertirse en una destacada amazona.