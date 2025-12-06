Informan a los concursantes de 'Operación Triunfo' de que España no irá a Eurovisión y así reaccionan

La Academia de Operación Triunfo era, probablemente, el único lugar de todo el país donde no sabían que RTVE había anunciado que España no iba a participar en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel en el certamen.

Ha sido Inés Hernand la encargada de dar a los concursantes la noticia y muchos de ellos han alucinado con la decisión. "España no presenta a Eurovisión 2026", ha transmitido la creadora de contenido.

"Me parece bien", ha dicho Tinho, que ha pillado a la primera que la decisión se debía a "toda la movida de Israel". Mientras, en otro sofá, Claudia ponía cara de sorpresa porque es muy fan del festival.

De hecho, hasta la llegada del Benidorm Fest, el representante de España de Eurovisión solía salir de Operación Triunfo y de ahí salió por ejemplo Rosa López y Amaia y Alfred, entre otros.

Hernand, que también se ha declarado fan y que presentará de nuevo el Benidorm Fest ha retomado la palabra para intentar establecer un diálogo con ellos "con confianza y claridad".

"Son cuatro países los que nos sumamos a este boicot cultural con una herramienta que es muy valiosa" Inés Hernand

La influencer les ha explicado que España ya avisó hace un tiempo de que tomaría esta decisión si Israel participaba, una decisión que como comenta Hernand, "ha sido secundada por otros países": "No somos los únicos. No se presenta Irlanda, Países Bajos ni Eslovenia".

"Son cuatro países los que nos sumamos a este boicot cultural con una herramienta que es muy valiosa, que es la música, que es donde también estáis vosotros", ha proseguido explicando en la que es de las pocas veces de la historia del concurso que se da información de fuera.

Reacciones a la decisión

Las reacciones a esta histórica decisión no se han hecho esperar y numerosos rostros conocidos han opinado sobre el tema. El presentador Xabier Fortes, que cuando ha tenido que hacerlo ha criticado a RTVE, ha aplaudido la decisión.

"En los 37 años que llevo trabajando en @rtve he criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron. Hoy me apetece decir que no puedo estar más orgulloso de la radiotelevisión pública de mi país. Gracias!", ha escrito el presentador.

Pero no ha sido el único. La representante española de 2022, Blanca Paloma, también ha dado todo su apoyo a RTVE y Alfred, que fue con Amaia en 2017, ha dicho que siente "orgullo" tras la medida.

Debate sobre opinar

Dentro de la Academia, una vez que Inés Hernand ha dado la información, se ha abierto un enriquecedor debate sobre las opiniones en redes sociales. Guillo ha señalado que quiere ser natural y expresarse pero que le da miedo dar su opinión sobre ciertos temas por si le cancelan por ello.

"Estamos tan acostumbrados en redes a ver que alguien da su opinión y muchas personas se tiran encima por cualquier cosa, que tiene una repercusión desmesurada que siento que aquí vamos con el freno de mano", ha señalado.