Jeanette, sobre los Goya: "No me podía creer lo que estaba viendo. Fue un fallo muy gordo"

En estas últimas semanas, la actualidad ha vuelto a colocar a la cantante Jeanette en primer plano.

La muerte de Carlos Saura y su posterior homenaje en la gala de los Goya, con Natalia Lafourcade interpretando la canción Porque te vas, fue motivo de polémica por no haber contando con la veterana artista, intérprete original de la canción en la película Cría Cuervos.

Por otro lado, en estos últimos días, Jeanette, a sus 70 años, es la última artista anunciada en el cartel de la gira de conciertos Yo fui a EGB y el 1 de abril se subirá al escenario del Wizink Center junto a otros grupos míticos de los 80 y los 90 como Danza Invisible, Nacha Pop o Modestia aparte.

"Me encanta el nombre de la gira, aunque yo no fui a EGB, a mí me mandaron a la High School a un colegio americano en Barcelona", comenta riéndose. A pesar de eso, la intérprete de míticos temas como Soy rebelde, Corazón de poeta o El muchacho de ojos tristes está encantada de formar parte de este proyecto porque "en los 80 yo tenía colocados muchos éxitos".

Bueno, no sólo te quedaste en los 80. El año pasado formaste parte del cartel del festival indie Sonorama. ¿Qué tienen tus canciones que no pasan de moda?

Cuando tienes detrás de ti compositores como Manuel Alejandro y José Luis Perales... Esas canciones de esos grandes compositores siempre se mantienen, porque son muy buenas, todo el mundo hace versiones y todo el mundo las quiere cantar. Son grandes temas y siempre se van a escuchar.

Hay una canción que todo el mundo conoce y que yo canto, These boots are made for walking, que es de Nancy Sinatra, y si no me equivoco es del 1966 o 1967, que aún se escucha en todas partes. Se usa en publicidad, en la tele... Pues lo mismo pasa con otras muchas canciones mías como Soy rebelde o Porque te vas. Bueno, esta, ahora mismo, por el fallecimiento de Carlos Saura, está de moda otra vez.

He leído que, cuando se grabó, esa canción no tuvo mucho éxito...

Yo grabé la canción en el 74 y cuando realmente tuvo éxito fue cuando Carlos Saura la incluyó en Cría Cuervos, dos años después. La película fue a Cannes y ganó el Premio Especial del Jurado. La canción en Francia fue un bombazo: fue número uno dos veces y fue algo increíble. ¡Y en español! Hice la versión en francés, pero los franceses son muy franceses y quieren la versión original. El disco solo se vendió en español. En los años 70, los franceses y los italianos triunfaban mucho en España y los españoles sólo podíamos triunfar en Latinoamérica porque en el resto de Europa era muy complicado, casi imposible. Cuando conseguí ser número uno en muchos países de Europa me sentí tan feliz y orgullosa. Durante un año, todas las semanas me iba a París a hacer alguna televisión. Llegué a conocer a todos los artistas más importantes del mundo que triunfaban en aquel momento: Gloria Gaynor, Ringo Starr, la francesa Sheila, el griego Georges Moustaki...

¿En ese momento te sentías enormemente querida por el público?

Y todavía lo siento. Ya creo que soy un poco mito en este país. He dejado huella y de mis canciones se siguen haciendo versiones. Hasta Carla Bruni canta Porque te vas.

¿Te gusta esa versión?

Me encanta la voz de ella. Tiene una voz que es muy grave, pero tiene mucha personalidad. Tiene una versión de Moon river que es de una belleza... Me encanta.

Volvamos a Porque te vas. ¿Se te ha pasado el enfado de los Goya? ¿Alguien se ha disculpado?

Nadie, nadie. Lo único que ha pasado es que todo el mundo todo el mundo me ha dicho “¿cómo es posible que no estuvieras tú ahí?”. Esa noche recibí más de 100 mensajes de gente que me decía “no me puedo creer lo que estoy viendo”. Yo tampoco me lo podía creer.

Te voy a decir la verdad. Yo no soy nada de cine, no voy al cine no veo muchas películas. Solo veo películas cuando voy en el avión porque me aburro un montón. Realmente, tampoco veo los premios Goya, pero como en estos premios le entregaban a Carlos Saura el Goya de Honor y le iban a hacer un homenaje, quise verlo. Además, yo estaba segurísima de que iban a poner mi canción y que pondrían la escena de mi canción en la película. Entonces, estoy viendo las imágenes de Cria cuervos, veo la escena en la que Ana Torrent va a poner en el tocadiscos... y ahí lo cortan. Cuando veo que sale Natalia Lafourcade a cantar, no me lo podía creer. No me podía creer lo que estaba viendo. Fue un fallo muy gordo.

Por supuesto, no culpas a Natalia Lafourcade...

No, ella estaba ahí porque había venido a España a hacer promoción y la habían metido ahí porque la quisieron meter. No entiendo cómo han podido permitir eso... Creo que fue una falta de respeto hacia mí y hacia Carlos Saura. Esa es una canción que Carlos adoraba y por eso la metió en su película.

La verdad de todo esto es que, según me han dicho, la Academia de cine había contratado a una empresa para la parte musical y ahí está todo el rollito. Ahí hay unos intereses, les da igual el arte y el artista, solo hay intereses y ya está.

He leído que fue la última canción que escuchó...

Su viuda, Lali hizo un vídeo antes de morir con la canción Porque te vas de fondo. Entonces se ve cómo él le aprieta la mano a ella, ella le da un beso y termina la canción. A los 10 minutos murió Saura. Después cuando fui a la capilla ardiente Lali me pidió que la cantase. Creo que eso fue mucho más emotivo que lo de los Goya.

Llevas casi 60 años en el mundo de la música, que ya es decir. ¿Hay mucha diferencia en la industria de música entre el antes y el ahora?

Hay una diferencia abismal. Antes había un montón de compañías... Antes, por ejemplo, cuando yo grababa una canción yo estaba un año haciendo promoción. Claro, a ver, había solo una televisión. Hoy, con tanta televisión, tanta radio digital... A veces hay temas, álbumes que aparecen y rápidamente desaparecen. Ha cambiado mucho, mucho... En nuestra época no había ni redes sociales, ni Internet, entonces te ibas a las radios, a la televisión y hacías reportajes en revistas del corazón. Así hacíamos la promoción.

¿Y era más difícil para las mujeres que para los hombres?

No, no... Había otras cosas más difíciles. Cuando yo quise ser piloto de aviación, por ejemplo, no encontré una escuela que enseñase a pilotar a las mujeres. Yo a la música llegué por casualidad porque lo que tenía pensado era estudiar para ser piloto, pero insisto en que era muy complicado encontrar una escuela que aceptase a mujeres. Pero dentro de la música siempre han existido cantantes mujeres y en el mundo discográfico nunca noté rechazo por ser mujer. Es más, te apreciaban más porque había muy pocas cantando, muchas menos que hombres.

Una de los últimos fenómenos musicales ha sido la canción que Shakira ha hecho con Bizarrap. Tú has cantado el desamor, pero de maneras suave... ¿Podrías haber cantado una canción parecida en aquellos años?

Sí, sí, ¿por qué no? Lo que pasa que mezclar tu vida personal con tu vida profesional, no. Yo siempre lo he mantenido separado: por un lado mi trabajo y por otro mi vida íntima.