La ciencia lo confirma: Gaudí es el autor del Chalet del Catllaràs

El nombre de Antonio Gaudí es sinónimo de obras de arte. El arquitecto catalán es la figura detrás de joyas como la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Casa Batlló o La Pedrera. Pero su obra es mucho más que estas magnas construcciones y ahora un reciente estudio ha confirmado que el Chalet del Catllaràs también es obra de Gaudí.

Este edificio modernista está situado a las afueras de la localidad de La Pobla de Lillet (Barcelona) y está datado entre 1901 y 1908. La noticia no coge por sorpresa a vecinos y conocedores, porque desde siempre se daba por segura la mano de Gaudí en esta obra, pero ya hay respaldo oficial.

El director de la Càtedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña y comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, ha hecho público un estudio este miércoles que concluye Antonio Gaudí fue su autor, aunque no dirigió la construcción.

Posiblemente por esto mismo, más el hecho de que fue posteriormente modificada por terceros, Antoni Gaudí nunca reivindicó públicamente la autoría de la obra, a unos 1.500 metros de altura, y de "geometría perfecta", como detalla EFE.

La clave para ratificar la autoría de Gaudí está en la sección transversal del refugio, su trazado y las geometrías del arco principal. Según los expertos, que haya divergencias entre los arcos parabólico y catenario implica que la obra solo se puede asociar a Gaudí. La razón, que "solo él sabía hacer esto de esta manera y se atrevió a aplicarlo a la construcción real", ha aclarado Galdric Santana.

Además, añade EFE, el uso de la distribución a 45 grados entre habitaciones para evitar los pasadizos y distribuidores es una técnica exclusiva del arquitecto reusense.

En su estudio, Galdric Santana aporta nuevos descubrimientos, como la referencia a una construcción anexa hoy desaparecida, que contaba con una bóveda en rincón de claustro funicular, un recurso ya empleado por Gaudí en otras obras suyas.

Por todo ello, el estudioso no tiene dudas de que esta construcción es de Antoni Gaudí y apunta que el ejecutor de la obra podría ser su colaborador Juli Batllevell.

El estudio también ha recurrido a la hemeroteca y en ella han hallado un artículo en la revista Cortijos y Rascacielos con fecha 1946 y firmado por Francesc d'Assís Viladevall. En él, el autor ya atribuía la autoría del Chalet del Catllaràs a Gaudí, igual que haría Joan Bassegoda en otro artículo en 1989.

Bassegoda apuntó en su texto que que un ayudante del arquitecto, Domingo Sugrañes, le habría confirmado la autoría de Gaudí al propio Viladevall.