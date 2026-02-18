Lo que pasa en Silicon Valley es un aviso para todos: ansiedad, despidos y trabajar sin fin para no ser reemplazado por la IA

El nuevo mundo tecnológico ya está aquí, para alegría de muchos... y para desesperación de otros tantos. Porque la interminable carrera por la tecnología y su inagotable fuente de recursos no entienden de horarios, descansos o desconexión y esto lo están notando especialmente los trabajadores del sector.

Alrededor de Silicon Valley, 'la meca' de la tecnología, la actividad es frenética, y más ahora con el auge de la inteligencia artificial (IA). Pero la actividad laboral choca con la vida de muchos profesionales del sector, presos de la ansiedad por el presente y el futuro.

Un reportaje de The Guardian revela confesiones anónimas de numerosos trabajadores tecnológicos, que enfrentan jornadas maratonianas sin apenas un descanso semanal. Porque ni siquiera se cumple el excesivo sistema conocido como '996', por suponer un horario laboral de 9 de la mañana a 9 de la noche y durante 6 días a la semana.

"Había oído hablar del 996, pero estos tipos ni siquiera lo hacen. Trabajan jornadas de 16 horas", lamenta un empleado que prefiere no dar su nombre, que define su situación laboral y vital como "horrenda".

Otros sí se abren a hablar públicamente. Sanju Lokuhitige acaba de fundar Mythril, una startup de IA aún en sus primeros pasos. "Si vas a una cafetería un domingo, todo el mundo está trabajando", expone antes de reconocer que él también, porque enlaza jornadas de 12 horas los 7 días de la semana. "A veces me paso el día programando. No tengo equilibrio entre mi vida laboral y personal", culmina.

Hay testimonios de alto valor, como el de Mike Robbins, coach ejecutivo que ha trabajado con empresas como Google, Microsoft, Salesforce y Airbnb. El autor del libro Bring Your Whole Self to Work, (Trae todo tu ser al trabajo) asegura que durante y tras la pandemia "solía hablar con empresas y sus líderes sobre temas como el agotamiento laboral, el bienestar y la integración; esas eran las prioridades principales".

Ahora todo ha cambiado. "Francamente, hemos dejado de hablar de todo eso", para tratar sobre el cambio, la disrupción y la incertidumbre en el entorno laboral.

Todo, por las dudas y expectativas que genera la IA. También la ansiedad de quien teme verse reemplazado en un corto espacio de tiempo. "Es algo que todos tenemos en mente [...] Creo que mucha gente se pregunta '¿voy a tener trabajo dentro de tres años?", apunta Kyle Finken, ingeniero de software en Mintlify, empresa que elabora herramientas de IA para desarrolladores, y conocedor de la ansiedad que día a día va dominando el sector.

No es un sentimiento pasajero, hay hechos. Y los hechos son los despidos de un creciente número de trabajadores. Desde Elon Musk y Mark Zuckerberg a otros empresarios de menor tamaño, las directrices son duras: reemplazar a algunos ingenieros 'junior' para exigir trabajadores más "eficientes" y en condiciones "extremadamente duras". No en vano, añade el diario británico, un informe publicado por RationalFX detalla que las compañías tecnológicas despidieron a aproximadamente un cuarto de millón de trabajadores en todo el mundo en 2025.