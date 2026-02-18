Hermann Tertsch niega el cambio climático y la AMETSE le da una réplica que a buen seguro no va a olvidar

Herman Tertsch, miembro del Parlamento Europeo con Vox, ha dejado unas polémicas declaraciones sobre un estudio realizado sobre el cambio climático realizado por el diario El País, en el que investigan la vinculación del desastre de la dana de Valencia en 2024 con el calentamiento global.

Este muestra una "urgente necesidad" de prepararse para lluvias torrenciales "nunca vistas" en el Mediterráneo. En este sentido, Tertsch, en lugar de utilizar datos científicos como sí se han hecho en el citado estudio, utiliza su ideología contra el cambio climático para intentar criticarlo.

"No dejan de mentir. El cambio climático, dicen. Como en el siglo III, el siglo IX, el siglo SV y 1955. La mugrienta ideología de quienes no saben ni pueden dejar falsear los hechos para seguir viviendo de la mentira", ha escrito en su perfil oficial de X (@hermanntertsch). Las reacciones han surgido al instante, como la del usuario Enrique Barrera: "Criticas un artículo científico y a la vez no sabes la diferencia entre tiempo y clima. Maravilloso".

La AMETSE replica... Y de qué forma

Si hay una réplica que ha sonado por encima de las demás, ha sido precisamente la de la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE), una organización social sin fines lucrativos para dotar de una estructura formal en las provincias de Granada, Almería, Albacete, Murcia, Valencia y Alicante, entre otros.

Han sido de lo más educados, pero sin duda rematan con una frase que va a escocer al de Vox: "Hola Hermann. Volvemos a recordarle que cobra usted un sueldo público y que, a la hora de cuestionar estudios científicos, debería hacerlo con argumentos técnicos y no desde la ideología".

Y han concluido: "Si como parece, nuevamente desconoce del tema, al menos respete el trabajo de los meteorólogos".

Lo que se viene en España

El meteorólogo Mario Picazo, uno de los hombres del tiempo, ha hablado sobre lo que se viene a España en cuestión del tiempo. Ha avisado de que las precipitaciones de esta semana se van a "quedar y centrar" principalmente por el norte de la Península Ibérica.

"El anticiclón está en modo bloqueo y aunque el miércoles se despista un poco y deja que se cuele un frente, la semana en general llega bastante estable en muchas zonas", ha informado.

Por otro lado, Canarias se ha mantenido al margen del temporal pasajero y se espera que haya un tiempo anticiclónico con "cielos más despejados, pero con noches frías ante la ausencia de nubes en muchas zonas".