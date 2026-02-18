Residente debuta como director de cine con un reparto encabezado por Bad Bunny, y con Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortesen 

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, el músico ganador de 29 Latin Grammy y 5 Grammy, comenzará el rodaje de su primer largometraje Porto Rico, un western caribeño épico y drama histórico producido por el oscarizado Alejandro G. Iñárritu. Y ¡sorpresa!, el reparto estará encabezado por Benito Martínez Ocasio, o sea, Bad Bunny, al que se unirán estrellas internacionales Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem, entre otros.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, señala Pérez Joglar, una de las voces más influyentes de la cultura puertorriqueña y latinoamericana contemporánea. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, añadía en el comunicado.

Porto Rico ha sido coescrita por el propio René Pérez-Joglar y Alexander Dinelaris, guionista de Birdman y El Renacido, y combina la narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico en una historia inspirada en hechos reales.

Esta no es la primera vez que Residente se pone detrás de las cámaras pues, además de haber dirigido algunos de sus videoclips y de los de su banda Calle 13, ha estrenado cuatro documentales: My Block: Puerto Rico (2006), Sin mapa (2009), Mercedes Sosa, cantora: un viaje íntimo (2009) y Residente (2017). Además, como actor, fue muy aplaudido su trabajo en las cintas In the Summers y Frank & Louis, con las que aterrizó en dos ediciones del festival de cine independiente de Sundance.

Para su compatriota Bad Bunny esta tampoco es su primera incursión en el mundo de la interpretación pues ya apareció con pequeños papeles en la novena cinta de la saga Fast & Furious, en Narcos: México y más recientemente en la comedia Happy Gilmore 2, y con un papel un poco más relevante en el thriller Bullet Train.

El sueño cumplido de Residente

"Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos. Poco a poco fui tejiendo este sueño", ha escrito el músico boricua en sus redes sociales al anunciar el proyecto, que asegura es el más ambicioso de su carrera.

En ese mismo post ha agradecido a todos los actores que, de momento, se han unido al proyecto: "No puedo ni creer que trabajaré junto a ellos" . Y especialmente a Benito Martínez Ocasio, "por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque como le conté a él 'yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”.