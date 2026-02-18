Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Roberto Sotomayor da hasta tres pasos de lo que ha pasado con Ayuso y la Complutense y remata con un final digno de reflexión
Roberto Sotomayor da hasta tres pasos de lo que ha pasado con Ayuso y la Complutense y remata con un final digno de reflexión

Dice mucho de la situación de la educación pública.

Juan De Codina
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.Europa Press via Getty Images

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) vive uno de sus momentos más delicados después del anuncio de su rector, Joaquín Goyache. El Consejo de Gobierno de la UCM aprobó el pasado martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028 con un recorte de hasta 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario.

Es por este déficit que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid. Goyache aludió a que esto provocó poner en marcha "medidas para restablecer el equilibrio". Por ello, han surgido miles de reacciones ante la preocupante situación de la educación pública en la capital española.

Uno de los comentarios más sonados ha sido el de Roberto Sotomayor, excorredor de medio fondo (tres veces campeón de Europa en categoría máster) y exmiembro de Podemos. Siempre está al pie de la actualidad y esta vez no se ha quedado callado para resumir qué tres pasos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han provocado esta crisis financiera.

Los tres pasos de Ayuso, según Sotomayor

En un tuit publicado en su perfil oficial de X, Sotomayor ha enumerado lo que ha hecho Ayuso en solo tres pasos:

  • "Infrafinancia a la Complutense para que acumule deudas".
  • "Le presta dinero para que pague deudas".
  • "La hunde haciéndola pagar el préstamo y adquiriendo más deudas, infrafinanciándola aún más".

Ha rematado con una frase digna de reflexión por lo que opina que estaría pasando: "Es un atentado a nuestro sistema educativo".

En cuanto a reacciones, muchos usuarios han querido dar un añadido, como @biltxa: "Y entre col y col, la Complutense la nombra alumna ilustre a pesar de un expediente que, como debe de ser, no se atreve a enseñarlo". O el de @chavi1960: "Lo votado. Madrid es el manicomio del PP".

Un profesor impacta con su mensaje

Miguel Ángel Gonzalo, profesor asociado en la Facultad de Documentación de la UCM, ha hablado sobre lo que está pasando, sobre todo desde una perspectiva personal, y ha generado mucho impacto en X.

Con más de 6.000 'me gusta', comenta: "Mi nómina son 244 euros netos, compatibilidad concedida. 4 horas lectivas semanales. La hora son unos 15 euros aproximadamente, obviamente, doy clase por vocación, porque disfruto, porque las clases con los alumnos y alumnas suelen salir bien y lo disfrutamos".

Y remata: "Digo esto porque tengo cero intereses económicos, pero os aseguro que la situación de la Complutense es insostenible. Desánimo, falta de incentivos, edificios con problemas, equipos de investigación bajo mínimos y podría seguir. Que el que pueda haga algo. Es una universidad con cientos de años de historia. ¡Qué pena!".

