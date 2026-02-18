Marta Barranco, psicóloga: "Una persona con baja autoestima piensa 'qué he hecho yo para merecer esto cada vez que pasa algo malo'"
La psicóloga Marta Barranco ha explicado en un video publicado en la red social TikTok cómo suele pensar una persona con baja autoestima y por qué este patrón mental refuerza esa percepción negativa de sí misma.
Según detalla, estas personas tienden a interpretar los acontecimientos de forma muy desigual: lo positivo lo atribuyen a la suerte, mientras que lo negativo lo asumen como culpa propia. “Una persona con baja autoestima hace lo siguiente: cada vez que consigue algo bueno piensa que ha sido suerte o que no la valoran”, explica.
En cambio, cuando ocurre algo negativo, la reacción suele ser muy distinta: “Cada vez que ocurre algo malo piensa: ‘qué he hecho yo para que me pase esto’”. Ese pensamiento, según señala, refleja una tendencia a responsabilizarse de todo lo malo que sucede.
Barranco añade que este patrón se repite también con los logros personales. “Si consigue un trabajo, lo que va a pensar es que ha sido suerte y nunca va a reconocer que tiene un buen currículum, aunque haya hecho la entrevista súper bien”, comenta.
Además, indica que ante cualquier contratiempo estas personas refuerzan su autocrítica: “Frente a algo negativo van a pensar: ‘ves, otra vez hago las cosas mal’ y van a buscar confirmar una y otra vez que lo hacen todo mal”.
La psicóloga advierte de que este tipo de pensamientos refuerzan el problema con el tiempo: “Cuanto menos te reconozcas lo que tú haces, más vas a reforzar la idea de que no haces nada bien o de que nada en ti tiene valor”.
Como pequeño paso para empezar a trabajar la autoestima, propone un ejercicio sencillo: “Cada vez que pase algo positivo, pararte unos segundos y reconocértelo: mira qué guay esto que he conseguido, esto que me ha pasado, esto que he hecho”. Aunque, reconoce, “esto va a ser muy difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo”.