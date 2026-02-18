David Jiménez ve los recortes en la Universidad Complutense y señala cuál es la idea que se está "matando"

La Universidad Complutense de Madrid está al límite. Así lo están denunciado desde hace meses personas relacionadas con la institución, que este martes aprobó un recorte de 33 millones de euros incluido en el Plan Económico-Financiero 2025-2028.

"Soy profesor asociado en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense. Mi nómina son 244 euros netos. Compatibilidad concedida. Cuatro horas lectivas semanales. La hora unos 15 euros aproximadamente", denuncia el filólogo y documentalista Miguel Ángel Gonzalo.

En esta línea, asegura que da clase "por vocación", aclarando a su vez que tiene "cero intereses económicos". Según el profesor, "la situación de la Complutense es insostenible" y ha pedido "que el que pueda haga algo".

Al hilo de esto, el periodista David Jiménez ha comentado la complicada situación de la Universidad Complutense y los bajos sueldos que paga a sus profesores: "Un país que paga a sus maestros sueldos indignos está condenado", sostiene el ex director de El Mundo.

"Se está matando una idea"

Para David Jiménez, existe un problema de fondo tras el recorte económico en el presupuesto de la Universidad Complutense. "No se está matando solo la universidad pública, también una idea: que los chavales con menos recursos puedan competir con los privilegiados", asegura el periodista catalán.

Y para concluir, David Jiménez resume que la "muerte" de la universidad madrileña provoca que deje de importar "el mérito" en detrimento de los recursos económicos.

Una idea que se basa, en gran medida, en lo que denuncia el profesor Migue Ángel Gonzalo, quien asegura que en la Universidad Complutense reina el "desánimo" y la "falta de incentivos", además de que existen "edificios con problemas" y "equipos de investigación bajo mínimos".

¿En qué se traducen los recortes?

El Plan Económico-Financiero (2025-2028) de la Universidad Complutense de Madrid contempla un ajuste de 33 millones de euros para sanear sus cuentas tras recibir un préstamo de la Comunidad de Madrid, que se traducirá en los siguientes términos: