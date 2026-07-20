La final del Mundial, el segundo evento más visto de la historia de España: más de 20 millones de espectadores
La segunda victoria mundial de La Roja no ha podido superar a la Eurocopa de 2012, cuando España se disputó con Portugal.
La Final del Mundial con la victoria de la selección española ante Argentina ha registrado 15.706.000 espectadores de media, 20.105.000 espectadores únicos y el 87,1% de cuota de pantalla. Estos datos lo convierten en el segundo evento más visto de la historia de España, solo superado por los penaltis del encuentro España-Portugal en las semifinales de la Eurocopa de 2012 con 18,1 millones de audiencia media y cuota de pantalla 83,3%.
Según ha informado este miércoles Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial durante esta jornada se registró a las 24.01 horas con con 17.082.000 espectadores, lo que representó el 91,2 % de la cuota televisiva en La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial.
Los 90 minutos de partido firman 19.168.000 espectadores únicos, 15.385.000 espectadores de media y el 86,3 % de share y la prórroga que culminó con la victoria del conjunto español ha alcanzado los 18.120.000 espectadores únicos, 16.608.000 espectadores de media y el 89,3 % de cuota de pantalla.
Del analisis de la audiencia destaca el seguimiento realizado por los hombres (91,1%), de entre 13-24 años (95,2 %) y en las comunidades de Madrid (92 %), Baleares (89,4 %) y Andalucía (89,2 %). En Cataluña el seguimiento ha sido del 86,3% y en País Vasco del 83,6%. Asturias ha sido la comunidad autónoma con inferior cuota de pantalla (77,4%).
Del total de los encuentros disputados por el conjunto de Luis de la Fuente, la final se ha impuesto tanto en espectadores únicos, como audiencia media o cuota de pantalla, seguida de la semifinal contra Francia con 14.514.000 de audiencia media y 81,3% de cuota de pantalla. El encuentro contra Cabo Verde fue el que obtuvo menor seguimiento con 7.995.000 de audiencia media y 66% de cuota de pantalla.