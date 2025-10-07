La Fiscalía pide 30 años para Antonio Tejado como cerebro del robo con violencia al chalet de su tía, María del Monte

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una pena de 30 años de prisión para Antonio Tejado por su presunta implicación como "cerebro" y autor intelectual de cinco delitos de robo y detención ilegal que sufrieron María del Monte y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, en su casa de Sevilla el 25 de agosto de 2023.

La pena solicitada por la Fiscalía es incluso superior a la que reclama la defensa de su tía, que es de 28 años y medio.

En el texto, el Ministerio Pública coloca a Antonio Tejado como "sabedor del importante patrimonio que pudiera hallarse en la vivienda de su tía" y, según el auto, aprovechó su relación familiar para tramar junto al resto de miembros de la banda el plan para asaltar la vivienda de la cantante.

Recordemos que los delincuentes lograron sustraer joyas de gran valor y y dinero en efectivo de una caja fuerte después de amordazar y maniatar a sus ocupantes.

A pesar de lo elevado de la petición, Tejado, que se encuentra en libertad provisional desde mayo de 2024, sólo cumpliría un máximo 18 años de cárcel si fuera declarado culpable. El Código Penal establece que el "máximo de cumplimiento efectivo" de la condena no puede exceder del triple de la pena más grave (6 años por cada uno de los delitos de robo).