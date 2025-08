La hipócrita decisión de Jessica Biel con la alimentación de los hijos que tiene con Justin Timberlake

Como muchos otros padres y madres, Jessica Biel y Justin Timberlake son muy estrictos con sus hijos en lo que a su alimentación se refiere. Para ambos es importante que Silas y Phineas coman correctamente y no abusen de productos que quizás están ricos, pero que pueden terminar por perjudicar su salud.

Así lo expresó la propia actriz al medio Parade, donde concedió una entrevista para promocionar su empresa de salud y bienestar, KinderFarms, creada en 2021, y donde no dudó en hablar sobre las prohibiciones alimenticias para los vástagos que tiene junto a Justin Timberlake.

"¡McDonald's! Lo siento, chicos, no voy a ir. Simplemente siento que no sé qué pasa con la calidad de la comida, así que no vamos a ir. Vamos a comer una hamburguesa con patatas fritas en un lugar elegante. Prefiero pagar más por algo elegante que por algo así", manifestó la actriz.

Jessica Biel y Justin Timberlake Kyle Grillot / Reuters

Estas palabras le han granjeado alabanzas por un lado, y críticas por otro. Con respecto a las segundas, hay quien señala que ella tiene el suficiente dinero para poder ir a restaurantes más caros. Además, hay cierta hipocresía en las palabras de Jessica Biel teniendo en cuenta un suceso del pasado de Justin Timberlake.

Si bien ha pasado mucho tiempo y todo el mundo tiene derecho a cambiar, no hay que olvidar Justin Timberlake ganó nada más y nada menos que 6 millones de dólares en 2003 por cantar el el jingle 'I'm Lovin' It' de McDonald's, por lo que el cantante engordó su fortuna gracias a la comida rápida. Es justo decir también que tiempo después, en 2007, confesó en GQ que lamentaba haber aceptado.

Por otro lado, Jessica Biel, que no hay que olvidar que concedía la entrevista para promocionar su propio negocio, expresó que es muy estricta con los entrenamientos que realiza para estar en forma y que fundó KinderFarms por su preocupación por lo que ella y su familia comían y tomaban.

Justin Timberlake y Jessica Biel con su hijo Silas en el torneo de golf Crans Montana de Suiza. Stefan Matzke / sampics

De este modo, creó una compañía que ofrece incluso medicamentos sin receta para el resfriados o suplementos sin colorantes ni azúcares añadidos. En ese sentido, la actriz confesó que cree "en los productos y confío plenamente en lo que contienen. Y en mi caso, quiero ayudar a mi sistema inmunológico lo mejor que pueda. No quiero poner un montón de basura ahí, ni quiero poner cosas que no pueda pronunciar. Mi regla es que si ni sé qué es no voy a meterlo en mi cuerpo ni en el de mis hijos".

Jessica Biel, relacionada con el movimiento antivacunas

Asimismo, Biel ha sido relacionada con el movimiento antivacunas al haber mostrado opiniones similares a los opositores al proyecto de ley de vacunas de California de 2019. Después de las críticas recibidas, expresó en su cuenta de Instagram que no era una antivacunas, pero que estaba en contra de esta legislación al considerar que las familias debían poder tomar decisiones de salud debidamente informadas junto a sus médicos.

Añadió que el hijo de unos buenos amigos padecía un problema de salud que justificaría una exención de vacunación, y que si este proyecto se aprobaba, "afectaría mucho la capacidad de cuidar de su hijo en este estado". Biel apareció posteriormente con Robert F. Kennedy Jr, un conocido antivacunas que años después llegó a ser Secretario de Salud de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump, pero quiso dejar claro que no está en contra de las vacunas.