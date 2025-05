La técnica con la que una experta en orden ha logrado no tener que hacer cambio de armario

Con unos cuantos días de relax por delante y dejando atrás los meses de frío, son muchos los españoles que, si no viajan en el puente de mayo, dedican un ratito a hacer el cambio de armario. Abrigos, jerseys y mangas largas dan paso a tejidos más ligeros, sandalias o vestidos.

Lo engorroso en muchos casos, más allá de tener que planchar las prendas que no hayan resistido bien almacenadas los meses pasados y de reordenarlo todo, es guardar la ropa de invierno, que suele abultar mucho más que la de verano.

Para dejar atrás todas estas complicaciones, se pueden seguir los consejos que Cristina, la experta en orden detrás de la cuenta Orden_y_espacios dio en Instagram precisamente en esta misma época hace un año para lo que llama su "no cambio de armario".

"Mi ropa está en un armario de un metro y en tres cajones de una cómoda", aseguró.

Como contó, ha logrado no tener que hacerlo porque tiene toda la ropa de todas las estaciones junta, pero para ello ha tenido que ser muy selectiva y práctica. "Tengo que controlar que no lleguen demasiadas prendas. Confieso que la ropa es mi debilidad, me gusta la moda y estudié moda. Imaginaos", apuntó.

Reducir el número de prendas es, por tanto, clave en esta técnica. Ella señala que no es fácil, sobre todo al principio, hacer esa criba, pero con el tiempo se puede agradecer al ver los resultados. Deja fuera lo que no uses, no sea ya de tu estilo, lo pasado de moda y lo que esté viejo o roto.

También indica que optó por ropa que no fuera muy gruesa, algo que quizá no todo el mundo pueda hacer según la temperatura invernal que se tenga. Además, comenzó a vestirse por capas, con prendas combinables entre sí y que pueda usar en todas las estaciones.

Por último, su último consejo es "colgar y doblar las prendas por tipo y por color sin distinguir si son de invierno, entretiempo o verano".