Nena Daconte explica cómo superó su adicción al alcohol y a otras drogas: "He recuperado todos mis sentidos"

María Isabel González-Meneses, más conocida como Mai Meneses o por el nombre de su grupo musical, Nena Daconte, ha pasado por el podcast Prohibido morirse, de Onda Cero.

Entre los temas que ha abordado con la presentadora del programa Rebeca Marín está el de sus adicciones y su proceso para superarlas. "¿Cómo fue ese momento y cómo se sale de ahí?", ha querido saber la periodista.

"Yo creo que se sale mirando para adelante, o sea teniendo esperanza... primero, sabiendo que eso que estás pasando no está bien", ha señalado la cantante, quien se ha referido a las adicciones como "algo que desde fuera te está controlando".

"Es como querer anestesiarse para no vivir la vida con todas sus dimensiones . Ahí ya, cuando te das cuenta de que tienes ese problema, pues es cuando puedes empezar a trabajar en ello", ha explicado Mai Meneses.

"Tenía conductas bastante autodestructivas"

Sobre su estado actual, la artista ha asegurado estar "feliz". "Llevo abstemia total desde hace ya creo que tres años casi, y he recuperado, como siempre digo, todos mis sentidos; están como al 100%", ha asegurado.

No es la primera vez que Mai Meneses habla sobre sus adicciones. En enero del pasado año se refirió a su problema con el alcohol en el programa 59 segundos, presentado por Gemma Nierga en TVE.

"Venía de antes, yo tenía conductas bastante autodestructivas, tenía mucho sentimiento de culpa y utilizaba el alcohol y las sustancias para evadirme de la realidad, para distorsionar la realidad porque realmente no me gustaba", explicó la cantante de Nena Daconte.

En aquel momento llevaba 15 meses sin probar el alcohol. "No quiero volver a probarlo nunca más. He recuperado la corporalidad, o sea, soy una persona física, soy sensible. Mis cinco sentidos funcionan de maravilla", relató Mai Meneses.

"Mi sexto sentido funciona a la perfección. Es como si tuviera muchísimo más poder ahora que el que he tenido nunca en mi vida", aseguró entonces en el programa de TVE.