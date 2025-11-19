La Navidad llama a la puerta. En apenas un mes, los turrones, los polvorones, el árbol y el belén llenarán las casas para celebrar con la familia y los amigos una de las festividades más especiales del año.

De hecho, hay lugares, como Vigo, en los que ya incluso han encendido el alumbrado navideño (el alcalde de la ciudad gallega, Abel Caballero, apretó el botón el pasado sábado 15 de noviembre).

En Madrid, las luces de Navidad se encenderán este sábado 22 de noviembre a las 19:30. No obstante, no será el alcalde el que pulsará el botón para activar el alumbrado sino que lo hará el piloto Carlos Sainz, doble campeón mundial de rallys y cuatro veces ganador del París-Dakar.

Más allá de las luces navideñas, otro de los elementos que no faltan durante estas fechas en las ciudades son los mercados navideños, unos lugares en los que el ambiente festivo se mezcla con la venta de productos artesanos relacionados con la festividad.

Para quienes les guste viajar durante la Navidad y sean aficionados a ese tipo de mercados, el medio de comunicación TimeOut ha elaborado un ranking con los 20 mercados navideños más bonitos de Europa.

Cabe resaltar que uno de ellos se encuentra en España, concretamente en Sevilla. "En Andalucía, donde las temperaturas rondan los 15 grados durante todo el invierno, puedes patinar en una 'pista de hielo' bajo palmeras cubiertas de nieve artificial o montar en camello por la Avenida de la Constitución para ver los famosos y elaborados belenes", destacan desde TimeOut.

Esta es la lista completa de las 20 ciudades europeas en las que se encuentran los mercados navideños más espectaculares:

Núremberg (Alemania) Manchester (Inglaterra) París (Francia) Budapest (Hungría) Viena (Austria) Vilna (Lituania) Londres (Inglaterra) Lucerna (Suiza) Tallin (Estonia) Copenhague (Dinamarca) Edimburgo (Escocia) Aquisgrán (Alemania) Gotemburgo (Suecia) Cracovia (Polonia) Colmar (Francia) Brujas (Bélgica) Düsseldorf (Alemania) Sevilla (España) Venecia (Italia) Funchal (Portugal)