Cuándo se encienden las luces de Navidad en Madrid este 2025

La Navidad llega este año antes a Madrid. Si hasta ahora el ayuntamiento esperaba a la celebración del Black Friday, en este 2025 el tradicional encendido de las luces navideñas se adelanta unos días. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anunció la semana pasada que el acto tendrá lugar este sábado 22 de noviembre a las 19.30h. en la Plaza de Cibeles. Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de los 21 distritos de la ciudad.

El bicampeón mundial de rallys y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, será el encargado de "apretar el botón" que pondrá en marcha el alumbrado navideño. Almeida defendió su elección por su trayectoria deportiva y "por su trayectoria humana, por su condición de madrileño al encarnar perfectamente los valores de aquel que tiene que asumir la responsabilidad de proceder al encendido de más de 13 millones de bombillas". Además, recordó que el piloto ha sido nombrado recientemente Madrileño del Año.

En ese mismo acto, el Ayuntamiento de Madrid convertirá la fachada del Palacio de Cibeles en un espectáculo inmersivo de luz y sonido a través de un videomapping que llevará por título La energía de la Navidad y girará en torno a la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad.

La producción ha sido creada por un equipo de 25 profesionales que acumulan más de 300 años de experiencia y un dispositivo técnico de más de 150 personas. El resultado es un espectáculo visual para el que serán necesarios 14 proyectores de última generación que dan una suma de más de medio millón de lúmenes. Además, la proyección requiere de una infraestructura concebida y creada específicamente para esta ocasión.

El alumbrado de Navidad en Madrid busca revitalizar el comercio, la hostelería y el turismo, ofreciendo un recorrido atractivo por la ciudad durante las fiestas. Este año contará con 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y otros motivos navideños y más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética

Estos son los horarios de las luces de Navidad en Madrid completos en los que permanecerá encendido la iluminación de Navidad en Madrid en toda la ciudad:

De domingo a jueves: 18:00 – 00:00 h

Viernes y sábados: 18:00 – 01:00 h

7 de diciembre: 18:00 – 01:00 h

24 de diciembre y 5 de enero: 18:00 – 03:00 h

31 de diciembre: 18:00 – 06:00 h

Además de la Gran Vía, estos son otros puntos de interés para disfrutar del alumbrado navideño.

Jardín de invierno de Bravo Murillo

Una instalación envolvente que recrea un vergel luminoso. Ideal para pasear en familia o disfrutar de un respiro navideño.

Calle Arenal

Siempre espectacular, llena de luz y de ambiente. Un paseo perfecto para conectar Sol con Ópera en un recorrido totalmente iluminado.

Calle Montera

Este año vuelve con diseño exclusivo de ACME. Una de las calles más vivas de la ciudad en clave navideña.

Calle Preciados

Un clásico del shopping navideño, siempre repleto de luces y con uno de los ambientes más intensos de Madrid en estas fechas.

Pasillo de regalos en el puente de Toledo

Una instalación sorprendente que transforma el puente en un corredor mágico lleno de grandes paquetes luminosos.

Vidrieras luminosas en la entrada de El Retiro (plaza de la Independencia)

Un guiño a la artesanía y a la luz de las catedrales, pero reinterpretado en clave contemporánea. Muy fotogénico.

Plaza de Canalejas

Un entorno elegante donde las luces dialogan con la arquitectura histórica y moderna. Ideal para quienes buscan un paseo más tranquilo.

Calle Alcalá entre Cibeles y Sol

Uno de los tramos más espectaculares de todas las luces de Navidad en Madrid: arcos, tonos cálidos y un ambiente precioso.

Plaza Mayor

La esencia de la Navidad tradicional: mercado, luces, villancicos y el encanto único de este enclave histórico.

Calle Mayor

Un paseo lleno de luz que conecta el Madrid más histórico con el más festivo.

Abetos luminosos de Puerta del Sol y Ventas

Dos iconos de la Navidad madrileña. En particular, el de Sol es el más fotografiado; el de Ventas, el más monumental.

También habrá un gran abeto luminoso en la intersección Alcalá–Gran Vía, una gran vela transitable en Nuevos Ministerios, ángeles luminosos en Plaza de Carlos V, un gran Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas, un nacimiento luminoso frente al Congreso o la tradicional bola luminosa entre Bailén y Plaza de España.