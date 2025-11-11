Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los anillos de Zohran Mamdani: qué significado tienen los distintivos más personales del nuevo alcalde de Nueva York
Los anillos de Zohran Mamdani: qué significado tienen los distintivos más personales del nuevo alcalde de Nueva York

Tras una complicada e importante campaña electoral, el nuevo alcalde de Nueva York no se ha quitado de las manos sus amuletos más personales. Él mismo ha contado qué significado tienen.

Imagen de archivo de Zohran Mamdani, actual alcalde electo de Nueva York.
Imagen de archivo de Zohran Mamdani, actual alcalde electo de Nueva York.ANGEL COLMENARES VIA EFE

La figura de Zohran Mamdani ha irrumpido en la política estadounidense cultivando gran curiosidad por su perfil entre sus seguidores y no seguidores. Su movimiento contrario a las políticas del presidente Donald Trump han provocado que los ciudadanos de la ciudad de Nueva York deleguen la confianza en él como nuevo alcalde. Pero, después de meses de intensa campaña electoral, muchos se han fijado en tres de los amuletos de los que no se ha separado en ningún momento. 

Tal y como reza el diario The New York Times, los tres anillos de plata que porta Mamdani, dos en su mano derecha y uno en la izquierda, destacan, puesto que los políticos masculinos generalmente evitan los adornos. Estos adornos se encuentran entre las facetas más distintivas del estilo personal del político, que a menudo presenta un traje oscuro y corbata.

En conversación con el diario estadounidense, el nuevo alcalde explica que comenzó a usar joyas después de la muerte de su abuelo en 2013, como una forma de mantenerse conectado con él. De este modo, el adorno que lleva en su dedo índice es una reliquia de su abuelo paterno, que adquirió durante un viaje a Siria en 2007.

"Es algo que fue bendecido y algo que sigo usando", relató. Asimismo, agregó que "fue mi forma de mantenerlo en mi vida". El otro anillo en su mano derecha es un anillo de plata que su esposa, la artista Rama Duwaji, compró durante un viaje a Túnez. En el dedo anular de su mano opuesta, lleva un sencillo anillo de bodas. Mamdani y Duwaji se casaron este 2025 en una ceremonia civil en el corazón de Mahattan. 

Según el periódico estadounidense, Mamdani solía usar un cuarto anillo, en el dedo meñique de su mano izquierda, que su esposa diseñó para él, pero se le quedó pequeño. No obstante, ya no lo porta. "Eso, para mí, fue una representación de ese amor, y llevarlo conmigo todos los días, y que ella lo diseñara para mi dedo", asegura él.

Por último, el alcalde de Nueva York asegura que, cuando termina el día, no guarda los anillos en el joyero. "Me los quito todos todas las noches cuando me acuesto y me los vuelvo a poner todas las mañanas", explica.

Para los neoyorquinos, los de un alcalde pueden ser parte de la historia de vida que les cuenta a los electores sobre sí mismo. En esta campaña electoral por la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos, Mamdani no ha sido la única persona que ha destacado por sus característicos accesorios. Curtis Sliwa, el candidato republicano a la alcaldía y fundador de los Ángeles Guardianes (un grupo voluntario de patrulla del metro) normalmente luce una chaqueta bomber de satén y una boina roja.

