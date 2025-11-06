La 'primera dama' de Nueva York: la más joven, la primera musulmana y la primera Z.

La noche de la histórica victoria electoral de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, las cámaras y los focos la buscaron y ella, como sucedió en la campaña electoral, no se apartó para ocupar un segundo discreto plano. Rama Duwaji apareció en el escenario del Brooklyn Paramount con un conjunto negro que, lejos de ser neutro, hablaba por sí solo: una pieza del diseñador palestino Zeid Hijazi y una falda de terciopelo firmada por Ulla Johnson. No había ostentación ni guiños a la alta costura. Había intención, conciencia de lo que simboliza vestir, ser vista y pertenecer a una generación que entiende la estética como un lenguaje político.

A sus 28 años, Duwaji se ha convertido en la primera primera dama musulmana, la más joven y la primera de la Generación Z en la historia de la ciudad. Artista, ilustradora y diseñadora, ha llegado a Gracie Mansion con una mirada que trasciende el protocolo y las apariciones sociales. En su caso, el arte no es una profesión: es una forma de entender el mundo.

Nació en Houston, en el seno de una familia siria, y creció entre Estados Unidos, Damasco y Dubái. En 2021 se instaló en Nueva York, el lugar donde, como ella misma ha dicho, “todo puede pasar y casi todo se dibuja primero en la mente”. Se graduó en Diseño de Comunicación en la Virginia Commonwealth University y cursó un máster en la School of Visual Arts de Manhattan. Desde entonces, ha trabajado como ilustradora y animadora para The New Yorker, BBC, Vogue o The Washington Post, además de colaborar con Apple, Spotify y el Tate Modern. En su obra conviven la memoria árabe, la identidad femenina y las huellas del exilio. “Hago arte sobre las cosas que me importan —explicó en una entrevista—. Si eso provoca conversación, ya es suficiente”.

Su trabajo combina delicadeza y mensaje, como si cada trazo fuese una manera de recomponer la historia de una generación marcada por el desplazamiento y la búsqueda de lugar. Esa misma actitud la acompañó durante la campaña electoral: alejada del protagonismo mediático, pero presente en los detalles. Según Business Insider, fue ella quien definió la identidad visual de la candidatura: el logotipo, la tipografía y los colores —el azul de los Mets, el amarillo del Metrocard y el rojo de las calles—, un homenaje a la ciudad que eligieron defender.

Duwaji y Mamdani se conocieron en 2021 a través de una aplicación de citas. Él acababa de ser elegido para la Asamblea estatal; ella, recién llegada a Nueva York, apenas sabía de política local. Su primera cita fue en una cafetería yemení de Brooklyn; la segunda, un paseo por Astoria. Tres años después se casaron en una ceremonia civil en Manhattan, seguida de dos celebraciones familiares: una en Dubái y otra en Uganda, país de origen de la familia del alcalde. En su discurso de victoria, Mamdani la mencionó en árabe —“hayati”, mi vida—, un gesto sencillo que terminó por situar su historia en el centro de la narrativa pública.

Durante la noche de las primarias, ella compartió una sola frase en Instagram: “No podría estar más orgullosa”. Ninguna consigna, ninguna declaración. Bastó. Su silencio se ha convertido en su propio lenguaje, en contraste con la saturación de discursos que caracteriza la política contemporánea.

En los últimos meses, Duwaji ha sido presentada por los medios como una figura “entre la revolución y la continuidad”. The New York Times la describió como “una artista que sabe lo que significa vestir el papel de su tiempo”. Su irrupción rompe moldes no solo por edad o religión, sino por la forma en que redefine el rol público de la primera dama: desde la creación, no desde la representación.

Si Mamdani simboliza el cambio político, ella encarna el cultural. Juntos forman una pareja que condensa la nueva Nueva York: diversa, creativa y socialmente consciente. Su presencia en el escenario no fue una concesión romántica, sino una imagen perfectamente coherente con la ciudad que quieren construir.

En un país que todavía mide el poder en micrófonos y titulares, Rama Duwaji ha optado por hablar desde otro lugar: el arte, los símbolos, el trazo. Quizá por eso su llegada a Gracie Mansion no suene a irrupción, sino a continuidad natural. En una ciudad acostumbrada a reinventarse, la nueva primera dama no necesita prometer cambio. Ya lo representa.