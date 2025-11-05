Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York el día que EEUU pone a prueba en las urnas a Donald Trump

El demócrata Zohran Mamdani ha ganado este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 50% de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News. A sus 34 años, será el regidor más joven de la ciudad desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, con el 69% del escrutinio. Su victoria se enmarca en una jornada electoral con récord de participación —más de dos millones de votantes en la ciudad— y que se interpreta como un termómetro político para Donald Trump, nueve meses después de iniciar su segundo mandato. El presidente había pedido expresamente votar a Cuomo para evitar el triunfo del socialista Mamdani, a quien calificó de “comunista”. Además de la contienda en Nueva York, los estadounidenses han votado este martes en otros estados en comicios locales y referendos clave, como la Proposición 50 en California, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, o la elección a la gobernación de Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger lidera los sondeos.