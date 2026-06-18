Los microbiólogos coinciden: por qué una tostada caída en una alfombra es menos problemática que otra directamente en el suelo

Cuando se cae algo de comida, como por ejemplo una tostada, se suele decir que si no ha pasado más de tres segundos en el suelo, se puede comer sin problemas. Sin embargo, esto no es del todo así y, aunque el tiempo influye, el consumo de un alimento caído no solo depende del tiempo, sino también de otros factores como el tipo de suelo o la humedad.

De hecho, según un estudio publicado por la Universidad de Aston realizado en alimentos como tostadas, pasta y galletas que se dejaron en diferentes tipos de suelo, los que se quedan en el suelo durante un corto plazo de tiempo transfieren menos bacterias que aquellos que han estado más tiempo. Esto no significa que sean más higiénicos, aunque sí que el tiempo influye.

También ha llegado a la misma conclusión el microbiólogo Prof. Dr. Dirk Bockmühl, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rhine-Waal, el cual cree que la regla de los tres segundos no es tan absurda como se puede llegar a pensar, pues, según defiende, cuanto más tiempo permanece la comida en el suelo, mayor será la transferencia de bacterias.

Otro factor que repercute: el tipo de superficie

A pesar de ello, y en línea con la idea que se mencionaba anteriormente, existen otros factores que también repercuten en este aspecto. Por ejemplo, algunas superficies son más problemáticas que otras, según recoge el estudio de Aston que subraya que no es lo mismo que se te caiga una tostada en un suelo liso que en una alfombra.

Cuando se cae en una superficie lisa, como en unas baldosas o en un suelo laminado, el contacto con los alimentos suele ser mayor. En cambio, en las alfombras, los gérmenes se distribuyen de peor forma, por lo que se adhieren menos a la comida. Esto no significa que la alfombra esté más limpia, sino que su superficie entra menos en contacto con la comida y, por ende, la transferencia de gérmenes es menor.

A pesar de ello, se aconseja que, en el caso de los menores de edad, no se recojan los alimentos del suelo, pues los niños muy pequeños son más susceptibles a los patógenos gastrointestinales y suelen estar siempre en contacto con los gérmenes al gatear y estar jugando.

La humedad también influye

Además del tipo de superficie, otro de los factores que repercute en la adherencia de bacterias en los alimentos es la humedad. Cuando un alimento es húmedo, es mucho más susceptible a sufrir daños debido al alto contenido de agua (que hace que las bacterias sobrevivan). Algunos de los alimentos más afectados suelen ser la sandía, el pepino o las salchichas. En el otro lado se encuentran aquellos que son más secos, como puede ser el pan, las gominolas o los frutos secos.

Las preguntas que se deberían hacer los padres en estos casos

No hay una regla exacta que determine cuándo un niño puede consumir un alimento que se ha caído previamente al suelo. Sin embargo, hay algunas preguntas que podemos hacernos para comprobarlo, tal y como recogen desde 'Chip 30'. Algunas de ellas son: "¿Dónde cayó la comida?", "¿Qué tan húmedo o pegajoso es?" o "¿Qué edad tiene el niño y qué tan sensible es?".

En el caso de que la comida se haya caído en el transporte público, en una zona muy transitada o visiblemente sucia, o que se caiga en un parque u otra zona al aire libre, se recomienda tirar el alimento y no consumirlo, especialmente en el caso de los más pequeños.