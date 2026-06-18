El Gran Wyoming le da este valioso consejo a Zapatero a cuenta de las joyas

La investigación del caso Plus Ultra, relacionado directamente con la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, continúa avanzando tras un mes desde que fuera imputado.

Las joyas encontradas en la caja en la caja fuerte de su despacho profesional, valoradas en 1.300.0000 euros, constituye el elemento más significativo de la investigación y que el más interés ha despertado entre los periodistas y analistas.

Por este motivo, El Gran Wyoming se dirigió este miércoles a Zapatero para darle un consejo. El presentador de El Intermedio se hizo eco de la negativa del juez José Luis Calama a aplazar esa parte de la declaración.

"Le aviso de que con las joyas no vale la excusa de, 'no son mías, se las estaba sujetando a un amigo'", señaló Wyoming, que seguidamente añadió que esta excusa "cuela cuando eres un adolescente y te pillan con un cigarro, no cuando eres un expresidente y te pueden meter un puro".

"¿Quién se las regaló? ¿Se las ponía con vestido palabra de honor?"

Al hilo de esto, el presentador de laSexta desgranó el caso Zapatero, señalando que "visto desde la derecha", el expresidente del Gobierno "no se salva ni con el filtro belleza de Instagram".

Para Wyoming, desde la izquierda "tampoco resulta bonito de ver". "Hay cabos sueltos, cosas sin explicar, puntos oscuros...", aseguró. Seguidamente, se hizo una serie de preguntas relacionadas con esta cuestión.

"¿Quién se las regaló? ¿Se las ponía con vestido palabra de honor?", preguntó el presentador, que en su opinión existe "una campaña política, mediática y judicial para llevarse por delante al Gobierno actual".

"También sabemos de sobra que hay que respetar la presunción de inocencia y que nadie está condenado hasta que no hay una sentencia firme", añadió, para segundos después recordar que hay otros expresidentes que gozan de patrimonios "muchos más abundantes".

No obstante, Wyoming es consciente de que "todo eso no basta para calmar la inquietud que sienten muchos ciudadanos progresistas que veían a José Luis Rodríguez Zapatero como un referente político, ético y moral".